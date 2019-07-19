جوجل تؤكد رسميًا تخليها عن فكرة إطلاق محرك للبحث خاضع للرقابة في الصين

فاطمة أيت طالب - دبي - إتضح قبل بضعة أشهر أن شركة جوجل تعمل على مشروع سري من أجل المستهلكين في الصين يتمثل في إنشاء محرك بحث خاضع للرقابة في الصين. كانت هناك الكثير من ردود الفعل العنيفة لدرجة أن عدد كبير من موظفي الشركة طالبوا منها التخلي عن المشروع. والآن، قررت شركة جوجل إغلاق مشروع محرك البحث الصيني ” Dragonfly ” المثير للجدل.

قال نائب رئيس شركة جوجل للسياسة العامة، السيد Karan Bhatia خلال جلسة إستماع للجنة القضائية بمجلس الشيوخ الأمريكي هذا الأسبوع أن العمل على محرك البحث الخاضع للرقابة من قبل الشركة في الصين قد ” إنتهى “. وأضاف المتحدث بإسم الشركة لاحقًا أنه لا توجد خطط لدى شركة جوجل لإطلاق محرك البحث الصيني هذا، وأنه لا يجري العمل على مشروع مثل هذا حاليًا.

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لم تكن الشركة صريحة حقًا بشأن مشروع Dragonfly. كشفت المستندات التي تم تسريبها أن محرك البحث الذي كانت شركة جوجل تعمل عليه سيكون مخصصًا للسوق الصيني فقط ولن يعرض مواقع الويب التي قامت الحكومة الصينية بحظرها من نتائج البحث. وأكدت شركة جوجل في نهاية المطاف أنها تعمل على مشروع يدعى Dragonfly ولكنها لم تقدم لنا التفاصيل.

لا يزال من غير الواضح لماذا قررت شركة جوجل إيقاف العمل على هذا المشروع. سواء كان ذلك بسبب إنتقادات الموظفين أو بسبب بعض المشاكل الأخرى، فالشركة لم تقل الكثير عن السبب الذي جعلها تختار عدم المضي قدمًا في مشروع Dragonfly.