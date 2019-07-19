الكشف رسميًا عن الساعة الذكية Amazfit GTR، وهي توفر 24 يومًا من عمر البطارية

فاطمة أيت طالب - دبي - كما هو متوقع بالفعل، فقد قامت العلامة التجارية Huami التابعة لشركة Xiaomi بإزاحة الستار رسميًا عن ساعتها الذكية الأحدث Huami Amazfit GTR. هذه الساعة الذكية الجديدة ستكون متوفرين بحجمين هما 42mm و 47mm كما أنها ستضم شاشة من نوع OLED على غرار الساعة الذكية الحالية Amazfit Smart Watch 2.

تحتوي كلا النسختين على شاشات مشرقة مع كثافة بكسلات تبلغ 326 بكسل في كل إنش. تحتوي النسخة الصغيرة الحجم على شاشة بقطر 1.2 إنش وبدقة 390×390 بكسل، في حين تحتوي النسخة الكبيرة الحجم على شاشة بقطر 1.39 إنش وبدقة 454×454 بكسل. وكلا النسختين تأتيان مع الطبقة الزجاجية الواقية Gorilla Glass 3، وتحيط بها حافة مصنوعة من سيراميك الزركونيوم.

كما هو الحال مع ساعات Amazfit الأخرى، يعتبر عمر البطارية أحد أفضل الميزات في الساعة الذكية الجديدة Huami Amazfit GTR. وبالنسبة لنسخة 47mm، فهي تضم بطارية بسعة 410mAh قادرة على توفير 24 يومًا من الإستخدام المنتظم. أما بالنسبة لنسخة 42mm، فهي تضم بطارية بسعة 195mAh قادرة على توفير 12 يومًا من الإستخدام المنتظم.

نعم، تحتوي الساعة الذكية الجديدة Huami Amazfit GTR على المستقبل GPS+GLONASS، والذي يمكن إستخدامه في بعض أوضاع التمارين الأثني عشر، بالإضافة إلى مستشعر ضربات القلب. الساعة مقاومة للماء في عمق يصل حتى إلى 50 مترًا، لذا يمكنك أخذها معك أثناء السباحة.

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وفيما يتعلق بوظائف الساعة الذكية نفسها، فهي ستعرض الإشعارات وتذكيرات الأحداث والنصوص والمكالمات الواردة، ولكنها تفتقر إلى مكبر الصوت. وعلاوة على ذلك، فهي ستكون قادرة أيضًا على عرض معلومات الطقس والأغاني من هاتفك الذكي.

عمومًا، نسخة 42mm من الساعة الذكية Huami Amazfit GTR ستكلف إبتداء من 120 دولار أمريكي وستأتي مع حزام من السيليكون بحجم 20mm يمتاز باللون الأسود أو الوردي أو الأبيض. أما بخصوص نسخة 47mm، فهي ستكلف إبتداء من 145 دولار أمريكي للطراز الذي يضم هيكل مصنوع من الألومنيوم والمعدن المقاوم للصدأ، في حين ستكلف 205 دولارات أمريكية للطراز الذي يضم الهيكل المصنوع من التيتانيوم.