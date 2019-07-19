Netflix تؤكد أنها ستقوم بإطلاق خطة مخصصة للأجهزة المحمولة فقط هذا العام

فاطمة أيت طالب - دبي - تردد في وقت سابق من هذا العام أن شركة Netflix كانت تختبر خطة مخصصة للأجهزة المحمولة فقط في بعض البلدان. ستكون هذه الخطة رخيصة بحيث ستكلف 4 دولارات أمريكية فقط، والقيد الوحيد الموجود في هذه الخطة هو أن المشتركين سيكون بمقدورهم مشاهدة المحتوى المتوفر على الخدمة على أجهزتهم المحمولة فقط. نظرًا إلى أن هذه الخطة كانت قيد التجربة، فقد كانت متاحة لعدد محدود جدًا من المستخدمين في عدد قليل من البلدان. أما وقد قلنا ذلك، فقد أكدت لنا شركة Netflix الآن أنها ستقوم بإطلاق هذه الخطة الجديدة بشكل رسمي.

أكدت شركة Netflix أن الهند ستكون أول بلد من بين البلدان التي سيتم فيها إطلاق هذه الخطة المخصصة للأجهزة المحمولة فقط. ستكون هذه الخطة خفيفة على الجيب طالما أن المشتركين لا يمانعون في أن يكونوا مجبرين على مشاهدة محتوى Netflix على أجهزتهم المحمولة.

وأكدت شركة Netflix هذا في رسالة إلى المستثمرين بعد ظهر يوم أمس. وتشير إلى أن الخطة المخصصة للأجهزة المحمولة فقط ستكون وسيلة فعالة لجلب خدمة Netflix إلى عدد أكبر من الأشخاص في الهند، وأيضا من أجل زيادة الإعتراف بالخدمة في البلدان حيث يكون متوسط الدخل لكل مستخدم منخفضًا.

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الشيء غير المعروف في الوقت الراهن هو ما تعتبره شركة Netflix جهازًا محمولاً. من المحتمل أن لا يكون شخص ما يستخدم جهاز iPad Pro مؤهلاً للإشتراك في الخطة المخصصة للأجهزة المحمولة لأن هذا الجهاز يملك شاشة بحجم جيد بما يكفي للإستمتاع بالمحتوى. هل تقتصر هذه الخطة الجديدة على الهواتف الذكية؟ سنحصل على الإجابات على هذه التساؤلات عندما يتم إطلاق الخطة في الهند في وقت لاحق من هذا العام.