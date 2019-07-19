إلقاء القبض على موظف سابق في مايكروسوفت بتهمة سرقة عملات رقمية بقيمة 10 ملايين دولار

فاطمة أيت طالب - دبي - تم توقيف موظف سابق في شركة مايكروسوفت بسبب مخطط لسرقة 10 ملايين دولار من العملات الرقمية، حسبما ذكرت وكالة Associated Press للأنباء يوم 17 يوليو.

الرجل المعني هنا هو مواطن أوكراني يبلغ من العمر 25 عامًا ويُدعى Volodymyr Kvashuk. ويقال بأنه إستخدم العائدات غير المشروعة لشراء سيارة Tesla بقيمة 160 آلف دولار أمريكي ومنزل بواجهة بحرية بقيمة 1.7 مليون دولار أمريكي. خلال الأشهر السبعة من بدء مخططه، إتضح أنه قام بتحويل 2.8 مليون دولار أمريكي إلى حساباته المصرفية.

وعلى وجه التحديد، يجري حاليًا إتهام Volodymyr Kvashuk بسرقة بطاقات هدايا العملات الرقمية والتي يمكن السداد بها مقابل منتجات مايكروسوفت ثم إعادة بيعها مقابل ربح على الويب. ووفقا لمكتب المدعي العام للولايات المتحدة الأمريكية في سياتل، فقد ساعد المشتبه به في إختبار شركة مايكروسوفت لمنصة للبيع عبر شبكة الإنترنت. وورد أن محامي Volodymyr Kvashuk لم يرد على طلب وكالة الأنباء Associated Press للتعليق حول هذا الموضوع.

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في شهر أبريل من هذا العام، زعم العديد من ملاك العملات الرقمية أن خدمات البريد الإلكتروني التابعة لشركة مايكروسوفت، مثل Outlook و Hotmail و MSN، تعرضت لهجوم من قبل القراصنة الذين يضعون العملات الرقمية التي بحوزتهم نصب أعينهم.

وأوضح أحد الضحايا أن أحد القراصنة نجح في إختراق بريده الإلكتروني مما أتاح له تغيير بيانات تسجيل الدخول إلى حسابه على منصة تداول العملات الرقمية Kraken. وأكدت شركة مايكروسوفت أن الإختراق حدث خلال الأشهر الأولى من هذا العام.