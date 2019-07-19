شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 5 أشياء تركها رواد فضاء أبولو على القمر.. تفتكر إيه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل وكالة ناسا الأمريكية هذا الأسبوع بالذكرى الخمسين لمهمة "أبولو 11"، التى وضع بسببها الإنسان قدمه على سطح القمر لأول مرة، مما يمهد الطريق لاستكشاف البشر خارج كوكبنا.

ووفقا لما ذكره موقع صحيفة "ميرور" البريطانية، فقد ترك رواد الفضاء وراءهم العديد من الأشياء خلال المهمة ولم يعودوا بها إلى الأرض، والتى نقدمها:

1- جزء من الوحدة القمرية

للوصول إلى سطح القمر، اضطر أرمسترونج وألدرين إلى ترك وحدة القيادة على متن وحدة نمطية تسمى القمر، وعندما حان الوقت لمغادرة القمر والعودة إلى وحدة الكومود، حيث كان رائد الفضاءمايكل كولينز ينتظر، ظل جزء من الوحدة القمرية على سطح القمر.

وترك رواد الفضاء أيضًا لوحة على المنحدر، حيث تمت الكتابة عليها "هنا قدم رجال من كوكب الأرض لأول مرة على سطح القمر في يوليو 1969، أي لقد جئنا بسلام للبشرية جمعاء".

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2- البنود التذكارية لتكريم رواد الفضاء

ترك أرمسترونج وألدرين العديد من العناصر التذكارية على سطح القمر لرواد الفضاء الذين سقطوا، حيث أحضر الفريق تذكار من مهمة أبولو 1 لتكريم إدوارد وايت وروجر شافي وفيرجيل جوس جريسوم، وهم رواد الفضاء الثلاثة الذين فقدوا حياتهم خلال اختبار الاختبار المبدئي للمهمة، كما تركوا ميداليات لفلاديمير كوماروف ويوري جاجارين، رائدان فضاء روسيان.