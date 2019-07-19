الحكومة البريطانية ترغب في أن تمتلك جميع المنازل الجديدة شواحن للسيارات الكهربائية

فاطمة أيت طالب - دبي - لا تحتوي معظم المنازل على الأجهزة المخصصة لشحن السيارات، ولكن هذا قد يتغير في المملكة المتحدة. كشفت الحكومة المحلية أن هناك خطة جديدة لفرض تزويد المنازل الجديدة الحديثة البناء بأجهزة لشحن السيارات الكهربائية. تهدف هذه المبادرة وفقا للحكومة إلى دعم الإقبال المتزايد على السيارات الكهربائية في المملكة المتحدة.

إذا قررت الحكومة تنفيذ ذلك، فسوف يُفرض على جميع المنازل التي تم بناؤها حديثًا والتي تحتوي على أماكن مخصصة لوقوف السيارات تثبيت محطات للشحن، وهو الأمر الذي من شأنه أن لا يقلص تكاليف الشحن فقط، وإنما سيجعل عملية شحن السيارات الكهربائية أكثر ملاءمة. وفي السيناريو الحالي، يمكن لملاك السيارات الكهربائية التقدم بطلب للحصول على منحة من الحكومة تصل إلى 500 جنيه إسترليني لتعويض تكلفة تثبيت شواحن السيارات الكهربائية في منازلهم.

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وبخصوص هذا الموضوع، صرح وزير النقل، السيد Chris Grayling بالقول : ” يوفر الشحن المنزلي الخيار الأكثر ملاءمة والأقل تكلفة للمستهلكين. يمكنك ببساطة توصيل سيارتك بالشاحن حتى صباح اليوم التالي كما تفعل مع الهاتف المحمول “. وأشار أيضًا إلى وجود شهية في البلاد لوسائل النقل الصديقة للبيئة.

هذا الإقتراح من شأنه أن يضمن أيضًا وضع بنية تحتية قوية في جميع أنحاء البلاد مما يجعل التحول من السيارات التقليدية التي تعمل بالديزل إلى السيارات الكهربائية أسهل على المواطنين.