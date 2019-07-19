الكشف عن السيارة الكهربائية الرياضية الخارقة Lotus Evija، ويمكن شحنها بالكامل في أقل من 9 دقائق

فاطمة أيت طالب - دبي - كم من الوقت تستغرق لتزويد السيارة بالوقود؟ ربما بضع دقائق على الأكثر. ومع ذلك، لا يمكن قول الشيء نفسه عن السيارات الكهربائية حيث أنه حتى مع تقنيات الشحن الحالية، فهي تستغرق وقتًا أطول بكثير مقارنة بتزويد السيارة بالوقود، ولكن شركة Lotus تأمل في تغيير ذلك.

قامت الشركة مؤخرًا بكشف النقاب رسميًا عن سيارتها الرياضية الكهربائية بالكامل Lotus Evija، وهي السيارة التي تتباهى بقدرتها على إعادة شحن بطاريتها بالكامل في غضون تسع دقائق فقط. هذا يعني أنه على الرغم من أنها لا تزال تستغرق وقتًا أطول من ملء خزان سيارتك بالوقود، إلا أنها أسرع بكثير من السيارات الكهربائية الحالية.

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ومع ذلك، فهناك مشكة واحدة تتمثل في الحاجة إلى إستخدام شاحن بقوة 800KW. وكما تعلمون على الأرجح، فأقوى شاحن متوفر حاليًا في العالم الواقعي للسيارات الكهربائية يدعم الشحن بقوة 350KW، مما يعني أن عملية شحن سيارة Lotus Evija الجديدة بالكامل ستستغرق حوالي 18 دقيقة. وتشمل الميزات الأخرى للسيارة قدرتها على الإنتقال من 0 إلى 62 ميل في الساعة في أقل من 3 ثوان.

ومع ذلك، لا تخطط شركة Lotus لإنتاج سيارة Lotus Evija على نحو ضخم، فالشركة تخطط لإنتاج 130 وحدة فقط، ويُتوقع أن تكلف كل سيارة 1.7 مليون جنيه إسترليني. ومن المتوقع أن يتم البدء بإنتاج هذه السيارة في العام 2020.