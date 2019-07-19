Slack تعيد تعيين كلمات المرور لمستخدميها بعد أربع سنوات على تعرضها للإختراق

فاطمة أيت طالب - دبي - أكدت لنا شركة Slack في شهر مارس من العام 2015 أن قراصنة تمكنوا من الوصول غير المصرح به إلى قاعدة بيانات تم إستخدامها لتخزين المعلومات الشخصية للمستخدمين. لقد منعت وصول هؤلاء القراصنة إلى هذه المعلومات بمجرد إكتشافها ذلك وأجرت مجموعة من التغييرات لمنع حدوث شيء مثل هذا مرة أخرى. وعلاوة على ذلك، فقد قامت شركة Slack بعد ذلك أيضًا بإضافة ميزة تسجيل الدخول على مرحلتين ( 2FA ) لإضافة طبقة أمان إضافية إلى حساباتهم. الآن، وبعد مرور أربع سنوات على هذه الحادثة، قررت شركة Slack إعادة تعيين كلمات المرور لآلاف المستخدمين.

ترسل شركة Slack الآن رسائل إلكترونية للمستخدمين الذين قاموا بإنشاء حساباتهم على خدمة Slack قبل شهر مارس من العام 2015، ولم يغيروا كلمات المرور الخاصة بهم منذ ذلك الحين، وهي تخبرهم فيها أنها قامت بإعادة تعيين كلمات المرور الخاصة بهم. تقول الشركة أن حوالي 1 في المئة من قاعدة بيانات المستخدمين الخاصة بها هي المعنية بهذا التغيير، ويمكن ترجمة هذه النسبة إلى حوالي 65 آلف مستخدم.

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قررت شركة Slack إعادة تعيين كلمات المرور لهؤلاء المستخدمين بعدما إكتشفت أن مجموعة من عناوين البريد الإلكتروني وكلمات المرور الخاصة بالمستخدمين قد تم إختراقها. كانت الشركة قادرة على ربط هذه المعلومات مع الإختراق الذي حدث في العام 2015 بعد التحقيق.

تنصح شركة Slack المستخدمين مرة أخرى بتفعيل خيار التحقق على مرحلتين ( 2FA ) في حساباتهم حتى تكون لديهم بعض الحماية الإضافية ضد محاولات الوصول غير المصرح به إلى حساباتهم. لقد قامت شركة Slack بالفعل بإعادة تعيين كلمات المرور لجميع المستخدمين المتأثرين بهذا.