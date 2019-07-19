شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "بتشتغل ازاى".. كيف تولد توربينات الرياح الطاقة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ربما تتساءل حول كيفية عمل توربينات الرياح التى تولد الطاقة بقوة الريح، إنها ببساطة تعمل بمبدأ تحويل الرياح من خلال شفرات تشبه المروحة، ويرتبط الدوار بالعمود الرئيسي الذى يدور مولدًا لتوليد الكهرباء.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإنهم يعملون في الاتجاه المعاكس للمروحة، فبدلاً من استخدام الكهرباء لتوليد الرياح مثل المروحة، تستخدم توربينات الرياح لتوليد الكهرباء.

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توربينات

وهناك نوعان رئيسيان من توربينات الرياح، والتى تعد الأقوى بينهما هى التوربينات البحرية فعادة ما تكون أكبر وتولد المزيد من الطاقة.

وجدير بالذكر أن هناك عدة دول اتخذت خطوات مهمة فى الاتجاه إلى قوة الرياح لتوليد الطاقة بالكامل، ومنها اسكتلندا وألمانيا، حيث يصل انتاج توربينات الرياح لضعف الكهرباء التى تحتاجها اسكتلندا.