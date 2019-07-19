ولاء العملاء لهواتف iPhone إنخفض إلى أدنى مستوى له على الإطلاق

فاطمة أيت طالب - دبي - من المعروف أن عملاء آبل مخلصون للعلامة التجارية، على الرغم من أن هذا يرجع جزئيًا إلى حد ما إلى أن شركة آبل تقفل على عملائها في منظومتها، حيث بعد سنوات من شراء التطبيقات وإستخدام الخدمات التابعة للشركة، لا يملك المستخدمون سوى خيار الإستمرار في إستخدام منتجات الشركة.

ومع ذلك، في الأونة الأخيرة، يبدو أن ولاء العملاء لـ iPhone قد إنخفض إلى أدنى مستوى له على الإطلاق. هذا وفقا لمؤسسة BankMyCell التي وجدت أن نسبة الإحتفاظ بـ iPhone قد إنخفضت بنحو 15.2 في المئة مقارنة بشهر مارس من العام 2018. ووجد التقرير أن 18% من المتاجرين بهواتف iPhone قرروا الإنتقال لإستخدام هواتف سامسونج، وأن معدل الولاء إنخفض إلى 73% بعدما كان يبلغ 92% في العام 2017.

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يعتمد هذا إلى حد كبير على عمليات المتاجرة، لذا فقد لا يمثل بالضرورة جميع مستخدمي iPhone، ولكن لا شك أنه ينبغي أن يكون ذلك مؤشرًا من نوع ما. ومن غير الواضح ما هو سبب إنخفاض ولاء المستهلكين لهواتف iPhone. من الممكن أن تكون الأسعار الباهظة قد منعت العملاء من الترقية، وبدلا من ذلك إختاروا الإنتقال لهواتف الأندرويد التي تكون أقل تكلفة عمومًا.

الإنخفاض في معدل الولاء قد يكون أيضًا بسبب إفتقار شركة آبل للإبداع هذه الأيام، فالشركات المنافسة الأخرى مثل Huawei تقوم بتضمين تقنيات وميزات أكثر إثارة للإعجاب في هواتفها الذكية الراقية.