أخر الأرقام تكشف بأن Netflix تواجه إنخفاضًا في عدد المشتركين الجدد

فاطمة أيت طالب - دبي - في الأيام الأولى لخدمات بث الأفلام، لم تكن المنافسة شرسة، وهذا ما ساهم في تزايد شعبية شركات مثل Netflix. ومع ذلك، في العامين الماضيين، بدأنا نشهد إرتفاعًا في عدد خدمات بث الأفلام من أمثال Amazon و Disney و HBO والمزيد، وبالتالي فليس من المستغرب أن نرى عدد المشتركين في خدمة Netflix يتأثر بذلك.

ووفقا للتقرير المالي للشركة في الربع الثاني من هذا العام، فقد إتضح أن شركة Netflix تمكنت فقط من إقناع 2.7 مليون مستخدم جديد للإشتراك في خدمتها خلال الربع الثاني من هذا العام. هذا يعتبر أقل من التوقعات الأولية للشركة، فهي كانت تتوقع إستقطاب 5 ملايين مشترك جديد في الربع الثاني من هذا العام، مما يعني أن الشركة تمكنت فقط من إستقطاب نصف ما توقعته.

Advertisements

كما قلنا، لن يكون الأمر مفاجئًا عندما تفكر في أن هناك الكثير من خدمات بث الأفلام الجديدة القادمة التي سيختار العملاء إستخدامها كبديل لخدمة Netflix. ومن المحتمل أن تكون Disney أكبر تهديد لشركة Netflix، فهي تمتلك العديد من الأفلام والمسلسلات والبرامج التلفزيونية التي تحظى بشعبية كبيرة جدًا في جميع أنحاء العالم مثل سلسلة أفلام Marvel و Star Wars، بالإضافة إلى المحتوى الخاص بها. وبالإضافة إلى إمتلاك شركة Disney للحصة المهيمنة في شركة Hulu، فيبدو الأمر وكأن شركة Netflix ستواجه منافسة شديدة في المستقبل.

ومع ذلك، فقد ظهرت ظاهرة مثيرة للإهتمام نتيجة لتزايد شعبية خدمات بث الأفلام. بسبب وجود الكثير من خدمات بث الأفلام، ومع محاولة كل خدمة لإنشاء المحتوى الحصري الخاص بها، فقد أدى ذلك بالفعل إلى زيادة معدل القرصنة بسبب عدم رغبة المستهلكين في الإشتراك في خدمات متعددة دفعة واحدة.