تحديث جديد لـ Galaxy S9 يجلب معه المزيد من AR Emoji، وميزة Call & Message Continuity

فاطمة أيت طالب - دبي - بدأت شركة سامسونج اليوم بإصدار تحديث جديد للهاتفين Galaxy S9 و +Galaxy S9، وهو التحديث الذي يجب معه المزيد من الرموز التعبيرية الثلاثية الأبعاد AR Emoji وميزة Call & Message Continuity، فضلا عن الإصلاحات الأمنية لشهر يوليو. هذا التحديث الجديد يحمل البنية رقم G96FXXU6CSG8 ويبلغ حجمه 533 ميغابايت مع العلم بأنه متوفر حاليًا للمستخدمين الألمان.

تحسينات AR Emoji تجلب معها واجهة محدثة مع أوضاع منفصلة للبالغين والأطفال، كما تم تحسين خاصية تسجيل الوجه. وبالإضافة إلى ذلك، فهذا التحديث يعمل أيضًا على تحسين الوضع الليلي Night Mode في تطبيق الكاميرا من خلال إصلاح مشكلة الإستقرار.

قامت شركة سامسونج أيضًا مع التحديث الجديد بجلب ميزة Call & Message Continuity إلى الهاتفين Galaxy S9 و +Galaxy S9 مع العلم بأن هذه الميزة تتيح لك قبول المكالمات والرسائل على لوحيات سامسونج المدعومة مثل Galaxy Tab S5e و Galaxy Tab 4 طالما تم تسجيل الدخول لنفس حساب سامسونج في كلا الجهازين.

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هذا التحديث قد يستغرق بعض الوقت قبل أن يصل إلى الهاتف الخاص بك، ولكن في حالة إذا كنت لا تستطيع الإنتظار وتتطلع للحصول على هذا التحديث في المستقبل القريب، فبإمكانك التحقق من توفر هذا التحديث لجهازك يدويا من خلال الذهاب إلى تطبيق الإعدادات ” Settings ” والذهاب بعد ذلك إلى خيار حول الجهاز ” About Device “، والتوجه بعد ذلك إلى خيار تحديثات النظام ” System Updates “.