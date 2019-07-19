شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ابتكار "جوانتى" الواقع الافتراضى يسمح لمرتديه بالإحساس بالأشياء الرقمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكن العلماء من ابتكار "جوانتى" يتيح للمستخدمين بالشعور بأشياء الواقع الافتراضي كما لو كانوا الشيء الحقيقي، والذى سيحدث ثورة فى الألعاب، حيث توصل علماء كوريون من التوصل إلى قفاز دقيق وخفيف مصنوع من السيليكون يتسع للسماح للمستخدمين بتجربة الضغط.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يمكن للاعبين تفسير حجم وشكل الكائن الافتراضي، على الرغم من أن هذه مجرد محاكاة تم إنشاؤها بواسطة الكمبيوتر.

ويحتوى الابتكار الذى صممه عالم الروبوتات التابع للمعهد الكوري للعلوم والتكنولوجيا يونجسو تشا وزملاؤه، على أجهزة استشعار على الإبهام والسبابة والأصابع الوسطى.

Advertisements

ويمكن استخدام الجهاز لعدد كبير من التطبيقات من الألعاب إلى الجراحة عن بعد التي يمكن للمستخدمين التفاعل معها بشكل ملموس.

وأشار الدكتور تشا إلى أن هناك تصميمات قفازات أخرى تقدم ردود فعل الضغط، ولكنها لم تتمكن من تقديم معلومات حول شكل الشىء الافتراضى وتكون ضخمة على عكس القفاز المبتكر.

كما أن النموذج سيكون متاحًا للشراء خلال بضع سنوات، وأثناء تحريك يدك نحو الكائن الافتراضى، سيتم اكتشاف حركات إصبعك بواسطة أجهزة استشعار في القفاز، ونقل البيانات من أجهزة الاستشعار عن طريق البلوتوث إلى برنامج يقوم بإعادة إنشاء الحركات المقابلة لليد الافتراضية على الشاشة.