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شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نينتيندو تصلح مشكلة البطارية بإصدارها الجديد من جهاز "سويتش" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة "نينتيندو" عن نسخة جديدة من جهاز سويتش هذا الأسبوع، والذى دعم بنفس تصميم النسخة التى أطلقتها عام 2017، ولكن الفرق الكبير بين الجهازين هو زيادة عمر البطارية.
وبهذا تكون قد أصلحت "نينتيندو" مشكلة كبيرة من خلال وحدة التحكم "سويتش" ببطارية طويلة الأمد، فعمر البطارية مهم للغاية حتى تستمر فى اللعب دون انقطاع، ولتحقيق هذا الهدف تقول "نينتندو" ان النموذج الجديد سيستمر ما يقرب من 505 ساعة.
ومن المقرر أن يصل الإصدار الجديد من سواتش فى منتصف أغسطس، قبل أكثر من شهر من وصول "نينتيندو لايت" المحمول فى 20 سبتمبر.
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