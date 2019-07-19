شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطور قوتها العقلية جعلها من الأسماك الأكثر ذكاء.. اعرف أكتر عن المانتا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتقد أن سمكة "مانتا" من أكثر المخلوقات البحرية ذكاء فى المحيط، ولديها العديد من السمات التى تميزها، وإليك عدد من المعلومات والحقائق عن هذه الأسماك، وفقا لما نقله موقع "ديلى ميل":

- تنتمى الأسماك الكبيرة إلى فصيلة من الأسماك الغضروفية ذات الصلة بأسماك القرش تسمى "مليوباتيفورميس"، اعتمد العلماء فى قياس نسبة الذكاء على طريقتين الأولى كتلة الدماج والثانية حجم المخ بالنسبة لجسم السمكة.

- وتم اكتشاف أن سمكة "مانتا" تصل إلى مستوى جيد لأنها تمتلك أكبر دماغ بالنسبة لأنواع السمك، وبالمقارنة هناك العديد من الحيوانات الاخرى ذات الحجم المماثل لها ولكن لديهم دماغ أصغر.

- ما يميز سمكة "مانتا" هو أن لديها دماغ كبيرة بالمقارنة مع الجسم.

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- يعتقد العديد من الباحثين من خلالهم دراستهم لأسماك المانتا، أنها قادرة على التعرف على الآخرين وربما حتى من أنفسهم ولديهم ذكاء أكثر تقدما بكثير من تلك الموجودة فى الأسماك العادية.

- يعتقد العلماء أن أسماك المانتا تتصرف بشكل غير معتاد وتكرار لحركاتها عند وضع مرآة أمامها وهى تشبه تصرفات الإنسان فى بعض الأحيان.

- أشار العلماء إلى أن دماغ سمك المانتا الكبيرة تضم مناطق متجمعة معروفة بدورها فى الوظائف العليا مثل الذكاء والرؤية والتنسيق الحركى، ومن المعروف أنها من الحيوانات الفضولية وغالبا ما تبدأ سلوكها باللعب مع الغواصيين البشريين، وهى ظاهرة نراها فى الثدييات البحرية الاجتماعية مثل الدلافين.

- يعتبر ذكائها وسلوكها الاجتماعى اكبر دليل على تعاملها باللطف مع الغواصين وطلب المساعدة منهم فى حالة وقوعها فى مشكلة واقتراب أحدهم منها.