شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى ايه تقنية الواقع الافتراضى.. وبتشتغل إزاى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كثيرا ما نسمع كلمة "الواقع الافتراضي" خاصة فى الألعاب الجديدة ولكننا لا نعلم عن هذه التقنية الكثير، فهى محاكاة يتم إنشاؤها بواسطة الكمبيوتر لبيئة أو موقف.

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ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن هذه التقنية تجعل المستخدم يشعر وكأنه في الواقع، فقد تشعر أنك تتسلق جبلًا بينما تجلس في المنزل، فإن الواقع الافتراضي هو المصطلح المستخدم لوصف بيئة ثلاثية الأبعاد يتم إنشاؤها بواسطة الكمبيوتر والتي يمكن أن يستكشفها الشخص ويتفاعل معها.

ويصبح هذا الشخص جزءًا من هذا العالم الافتراضي، حيث يكون قادرًا على التعامل مع الأشياء أو تنفيذ سلسلة من الإجراءات، وعادة ما يتم تطبيق الواقع الافتراضي باستخدام تقنية الكمبيوتر، وهناك مجموعة من الأنظمة المستخدمة لهذا الغرض، مثل سماعات الرأس والنظارات متعددة الاتجاهات والقفازات الخاصة، والتى تستخدم في الواقع لتحفيز حواسنا معا من أجل خلق وهم الواقع.