صفقة اليوم.. خصم 98% على الحزمة التدريبية لتعلم مهارات مدير المنتج 

حزمة التأهيل لشغل منصب مدير المنتج The Complete Become A Product Manager Certification Bundle

عدد الدورات: 13

عدد الدروس: 771

المدة: 60 ساعة

وقت الوصول للمحتوى: مدى الحياة

ستساعدك هذه الحزمة على إتقان مهارات إدارة فرق العمل والتواصل، وكيفية تصميم وتطوير المخططات، واستخدام البيانات لفهم جميع أنواع المقاييس التي يجب عليك مراقبتها وتحسينها.



تتضمن هذه الحزمة أيضًا فهم منهجية أجايل Agile، وطريقة سكرم Scrum، وKanban، كما ستتلقى تدريبًا تقنيًا على أدوات مثل: MySQL، وGoogle Analytics، وHTML، وCSS ، لتصبح مدير منتج محترف.

مستوى الخبرة المطلوبة: جميع المستويات

الحصول على شهادة بعد إتمام كل دورة تدريبية.

اللغة: الإنجليزية

التوفر: أونلاين

السعر الأصلي قبل الخصم: 2032 دولارًا

السعر الحالي بعد الخصم: 39 دولارًا

نسبة الخصم: 98%.

الحصول على الصفقة: من هنا.

التطبيقات التي تستخدمها يوميًا، والمواقع التي تزورها بانتظام، والجهاز نفسه الذي تستخدمه لقراءة هذا المقال الآن، كل هذه الأشياء موجودة بفضل المطورين، والمصممين، والمهندسين الذين قاموا بتطويرها، ولكن ما لا يعرفه معظم الأشخاص هو أن هذه الأشياء لا يمكن أن تكون واقعًا ملموسًا بدون مدير المنتج، وهو الشخص المسؤول عن ضمان تنفيذ جميع المشاريع بشكل مثالي وفي الوقت المحدد وفي حدود الميزانية المحددة.

على الرغم من أن إدارة المنتجات تعتبر مجال عمل مثير ومحفز، إلا أنه قد يمثل تحديًا كبيرًا، ابتداءً من العمل مع فرق متعددة، وتحديد وتنفيذ الاستراتيجيات، إلى ضمان رضا العملاء وتحمل مسؤولية الربح والخسارة، فبدون مدير منتج، لا توجد منتجات.

إذا كنت ترغب في العمل في مجال إدارة المنتجات المليء بالتحديات، فسوف تساعدك هذه الحزمة التعليمية في تعلم العديد من المهارات ابتداءً من البرمجة، والإنتاجية، وحتى الإدارة الفعالة للفرق والمشاريع مع خصم يصل إلى 98%.

عادة يبلغ سعر هذه الحزمة 2032 دولارًا، ولكن اليوم نقدم لك فرصة الحصول عليها مقابل 39 دولارًا فقط، أي بخصم يصل إلى 98 في المئة من سعرها المعتاد؛ وذلك لفترة محدودة لزوار البوابة العربية للأخبار التقنية.

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تتضمن هذه الحزمة 13 دورة تدريبية، و771 درسًا، وأكثر من 60 ساعة من المحتوى التعليمي المتميز، لمساعدتك على تطوير مهاراتك كمدير منتج فعال، ما يشمل إتقان مهارات إدارة فرق العمل والتواصل، وكيفية تصميم وتطوير المخططات، واستخدام البيانات لفهم جميع أنواع المقاييس التي يجب عليك مراقبتها وتحسينها، وقبول التغييرات وكيفية معالجتها، بالإضافة إلى فهم طرق المراجعة النهائية للمشاريع لضمان نجاحها.

تتضمن هذه الحزمة أيضًا فهم منهجية أجايل Agile، وطريقة سكرم Scrum، وKanban، كما ستتلقى تدريبًا تقنيًا على أدوات مثل: MySQL، وGoogle Analytics، وHTML، وCSS ، مما سيساعدك على أداء عملك بشكل اكثر فاعلية وسهولة. وبمجرد أن تنتهي من هذه الدورات التدريبية، سيكون لديك الأدوات والموارد اللازمة لتوجيه فرق العمل والمنتجات بنجاح.

تتيح لك هذه الصفقة إمكانية الوصول إلى المحتوى مدى الحياة، والحصول على شهادة بعد إتمام كل دورة، وهو ما يمكنك تضمينه في سيرتك الذاتية أو حسابك على لينكدإن. لذلك بادر باستغلال هذه الفرصة لبناء خبراتك اليوم، وأعِد نفسك لكي تصبح مدير منتج محترف.

فيما يلي الدورات التدريبية التي تتضمنها الحزمة:

Leading Effective 1-on-1 Meetings.

Skillsets to Shift Your Career to Product Management.

The Complete MySQL Bootcamp.

Advanced Product Management.

Advanced Product Management #2.

Project Management Fundamentals.

Lean Management.

The Non-Technical Person’s Guide To Building Apps.

Become a Product Manager.

Mastering Collaboration.

Applying Design To Wireframes with HTML5 & CSS3.

Google Analytics Certification.

The Complete Career in Programming Course: Get a Great Coding Job.

الحصول على الصفقة: من هنا.