شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "الثلج الصناعى" حل جديد مقترح لوقف ذوبان الغطاء الجليدى فى أنتاركتيكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توصل العلماء لحل يتمثل فى استخدام ألواح من الثلج الاصطناعية، وذلك للتعامل مع ذوبان الجليد من الغطاء الجليدي العملاق في غرب أنتاركتيكا، ومنعه من الانزلاق إلى المحيط، حيث إن انهياره سيهدد العديد من المدن بما في ذلك نيويورك وكلكتا وشانجهاي وطوكيو بالفيضانات.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يمكن منع ذلك عن طريق ضخ مياه المحيط على الحواف، أو المناطق الساحلية لطبقات الجليد الموجودة ثم تحويلها إلى ثلج يمنعها من الذوبان، ويمكن ذلك باستخدام نموذج طبقة الجليد المتوازي ثلاثي الأبعاد (PISM)، حيث عزز الباحثون بشكل مصطنع تساقط الثلوج في هذه المناطق الساحلية على جهاز كمبيوتر.

ووجد الباحثون أن هذه الكمية الضخمة من الثلج يمكن أن تدفع الغطاء الجليدي إلى الخلف نحو نظام مستقر، لأن الزيادة في ارتفاع سطح الجليد بالقرب من النقطة التي تلتقي فيها الأنهار الجليدية بالمحيط تجعل الأمر أكثر استقرارا.

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وتبين في عمليات المحاكاة، أن ذلك يؤدي إلى انخفاض في مستوى سطح البحر بمقدار 2 إلى 5 سنتيمترات، بافتراض أن مياه تساقط الثلوج ستكون مأخوذة من المحيط نفسه.

وسيحتاج المشروع إلى خطوات مهمة في الهندسة، بما في ذلك تركيب عدة توربينات للرياح في المنطقة لتشغيل المشروع.