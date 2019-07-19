كيف تقوم بالتبديل بين حسابات Instgram المختلفة دون تسجيل الخروج من البرنامج

أصبح من الشائع الآن أن يمتلك الشخص حسابات instgram متعددة ومختلفة لعدة أسباب، البعض يدير حسابات شركات وحسابات عمل والبعض الآخر يرغب في الحصول على بعض الخصوصية من أشخاص بعينها دون أن يرفض متابعتهم.

أياً كان السبب الذي ترغب بسببه بالحصول على اكثر من حساب instgram فإنك الآن تمتلك أكثر من حساب ومحاولة التنقل بين هذه الحسابات المختلفة مزعجة جداً ففي كل مرة سيطلب منك أن تقوم بتسجيل خروج من حساب ثم تعاود الدخول إلى حساب آخر وهكذا بشكل مستمر ومزعج وبالطبع من المستحيل أن تشارك نفس الصورة على أكثر من حساب معاً وستحتاج إلى برنامج طرف ثالث ليدير لك هذه العملية أو ان تقوم بها يدوياً.

ولكن لحسن الحظ فإن التحديث الجديد للبرنامج يتيح لك التبديل بين حسابات Instgram المختلفة بسهولة للغاية .

التبديل بين حسابات Instgram المختلفة دون تسجيل الخروج :

الآن سنأخذكم في دليل وخطوات لتتمكن من إضافة الحساب الثانوي إلى الحساب الأساسي الخاص بك لتتمكن من التبديل بينهم بسهولة.

في البداية قم بتسجيل الدخول إلى حسابك الأساسي أو أي حساب من الحسابين ثم توجه إلى البروفايل الخاص بك ثم إضغط على علامة الثلاث أشرط التي تأخذك إلى الإعدادات.



الآن إدخل على قائمة الإعدادات ومنها توجه إلى الجزء الخاص بالـ Logins أو بيانات الدخول ثم توجه إلى كلمة Add Account

Advertisements

الآن سيظهر لك البرنامج شاشة الدخول الخاصة ب instgram العادية قم بإدخال بيانات الحساب الذي ترغب في إضافته.

الآن إلى جوار إسمك ستجد علامة سهم إلى الأسفل قم بالضغط عليها وستجد أمامك الحسابين الذين تتحكم فيها، يمكنك إختيار أي حساب ترغب في التعامل معه

هذه هي الطريقة بكل سهولة، ميزة ان تقوم بنشر الصورة على اكثر من حساب instgram معاً غير موجودة حالياً في أجهزة الأندرويد وتتطلب أجهزة IOS فقط ولكن طالما أن الميزة موجودة فهذا يعني أنها مسألة وقت فقط حتى تصدر إلى باقي الهواتف المختلفة.

مثل هذه الخطوات تجعل من السهل على مسوقي الإنترنت التعامل مع المنصة للتسويق ولبيع منتاجتهم كما انها تساعد صانعي المحتوى الخاصين بالمنصة في نشر أعمالهم بشكل أكبر ومتابعتها بسهولة.