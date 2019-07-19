كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن خرائط Google تسهل حياة الأشخاص الذين يرغبون في ركوب الدراجات

متابعة-سنيار: أصبح تطبيق خرائط “Google” يحتوي على معلومات حول المطاعم وجداول الحافلات ومشاركة الدراجات.

بدءا من الأربعاء، سيعرض التطبيق معلومات حول توفر الدراجات في المحطات في الوقت الفعلي في 24 مدينة.

وسيُظهر أيضا عدد الفتحات الفارغة الموجودة لترك دراجة هوائية.

Advertisements

وقد حصل مستخدمي “CitiBike” في مدينة نيويورك على هذه الميزة في العام الماضي.

وكانت خرائط Google بدأت بإدراج توفر Lime خلال العام الماضي، ثم توسعت لاحقًا لتشمل المزيد من شركات مشاركة الدراجات.

تعمل خدمة خرائط “Google” مع شركة “Ito World” لبيانات النقل، لسحب موجز بيانات مشاركة الدراجة إلى التطبيق.