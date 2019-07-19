شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Slack يعيد ضبط آلاف من كلمات السر بعد سنوات من الاختراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفة منصة العمل الجماعى Slack أنها تقوم بإعادة تعيين كلمات المرور لبعض مستخدميها، بعد أن ظهرت معلومات جديدة حول خرق الأمان وقع فى مارس 2015.

وبحسب موقع The Verge الأمريكى، فإن أي مستخدم قام بإنشاء حسابه قبل هذا التاريخ، أوالمستخدمين الذين لم يغيروا كلمات المرور الخاصة بهم منذ ذلك الحين، والذين لم يستخدموا تسجيل الدخول الفردي ، أن يتوقع إعادة تعيين كلمات المرور الخاصة به من قبل الشركة.

وتقول الشركة أن حوالى 1% من مستخدميها يندرجون ضمن هذه الفئات الثلاث السابق ذكرها، والتي تفيد تقارير ZDNet أنهم يبلغوا حوالي 65000 مستخدم.

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وقد اختارت الشركة إعادة تعيين كلمات المرور بعد أن علمت أن مجموعة من عناوين البريد الإلكتروني للمستخدم ومجموعات كلمات المرور قد تم اختراقها، وبعد التحقيق ، قامت الشركة بربط أوراق الاعتماد بقرصنة تعرضت لها في عام 2015 عندما كان المتسللين قادرين على إدراج رمز تدوين المفاتيح في برنامجها الذي كان قادرًا على قراءة كلمات مرور المستخدم عند إدخالها.

كما تمكن المتسللين أيضًا إلى قاعدة بيانات بأسماء المستخدمين وكلمات المرور المجزأة.

وقالت الشركة أنها تخطر أي مستخدم متأثر مباشرة إذا كان يقوم بإعادة تعيين كلمات المرور الخاصة به ، ويوصي جميع المستخدمين بتشغيل المصادقة ثنائية العامل، إذا كنت قلقًا من احتمال تأثرك ، يمكنك تنزيل سجل كامل لحسابك كملف CSV.