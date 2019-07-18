تسريب بعض المواصفات الرئيسية للهاتفين Google Pixel 4 و Google Pixel 4 XL

فاطمة أيت طالب - دبي - من المقرر أن تقوم شركة جوجل بإطلاق الهاتفين Google Pixel 4 و Google Pixel 4 XL في وقت لاحق من هذا العام. لقد قامت الشركة بالفعل بنشر صورة للهاتف Google Pixel 4 بعدما إجتاحت التسريبات المتعلقة بهذا الهاتف شبكة الإنترنت. بينما لا تزال شركة جوجل تحكم قبضتها على التفاصيل، فقد صدر اليوم تقرير جديد يكشف لنا عن بعض المعلومات الإضافية حول المواصفات الرئيسية للهاتفين Google Pixel 4 و Google Pixel 4 XL.

سمع موقع BGR من مصادره الخاصة أن الهاتف Google Pixel 4 سيضم شاشة بدقة 2280×1080 بكسل، في حين سيضم الهاتف Google Pixel 4 XL شاشة بدقة 1440×3040 بكسل. وعلى سبيل المقارنة، فالهاتف Google Pixel 3 جاء مع شاشة بدقة 2160×1080 بكسل، في حين جاء الهاتف Google Pixel 3 XL مع شاشة بدقة 2960×1440 بكسل.

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ذكر الكاتب أيضًا أن الهاتفين Google Pixel 4 و Google Pixel 4 XL سيأتيان كذلك مع 6GB من الذاكرة العشوائية، وهي ترقية مطلوبة بشدة نظرًا إلى أنه تم إطلاق الهاتفين Google Pixel 3 و Google Pixel 3 XL الحاليين مع 4GB فقط من الذاكرة العشوائية LPDDR4X. وبغض النظر عن الذاكرة العشوائية، فسوف يكون بإمكان المستهلكين الحصول على هواتف Google Pixel 4 الجديدة أيضًا مع 128GB من الذاكرة الداخلية.

هناك فرصة كبيرة بأن تقوم شركة جوجل بعرض الهاتفين Google Pixel 4 و Google Pixel 4 XL للبيع مع خيارات أكبر على مستوى الذاكرة الداخلية، على الرغم من أنه لم يتم الإشارة إلى ذلك في التقرير. ومن غير المعروف في الوقت الراهن ما إذا كانت الطرازات التي ستضم قدر أكبر من الذاكرة الداخلية ستحصل على المزيد من الذاكرة العشوائية كما هو الحال مع بعض الشركات الأخرى المصنعة لهواتف الأندرويد.

لن تؤكد شركة جوجل أيًا من هذه التفاصيل بشكل رسمي حتى شهر أكتوبر المقبل على أقل تقدير، وهو الشهر الذي من المتوقع أن تقوم فيه الشركة بإزاحة الستار رسميًا عن كلا الهاتفين.