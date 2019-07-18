مستخدمو آبل يبتعدون عن هواتف آيفون لصالح سامسونج

انخفض ولاء مالكي هواتف آيفون من آبل إلى أدنى مستوياته منذ عام 2011، الأمر الذي انعكس بالإيجاب على شركة سامسونج، وذلك وفقًا لاستطلاع جديد.

ويقول الاستطلاع، الذي أجراه موقع (BankMyCell): إن نسبة الاحتفاظ بهاتف آيفون قد انخفضت بمقدار 15 في المئة مقارنة بشهر مارس من العام الماضي.

ويستبدل عدد قليل من مالكي أجهزة آيفون هواتفهم القديمة مقابل الحصول على هاتف آيفون جديد.

وجمع (BankMyCell)، الذي يسمح لك ببيع هاتفك المستعمل والترقية إلى هاتف جديد، البيانات من أكثر من 38 ألف شخص يستبدلون هواتفهم منذ شهر أكتوبر 2018 لتتبع ولاء علامة آبل التجارية أثناء دورة الترقية.

وقال (BankMyCell): إن ولاء سامسونج كان أعلى، حيث انتقل 26 في المئة من الأشخاص الذين يستخدمون أجهزة (iPhone X) إلى علامة تجارية أخرى.

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بينما تحول 7.7 في المئة فقط من مستخدمي (Galaxy S9) إلى آيفون، في حين ظل 92.3 في المئة من مستخدمي أندرويد يستخدمون هواتف أندرويد.

وأوضح الاستطلاع أن نسبة 18 في المئة من الأشخاص الذين أجروا عمليات استبدال في شهر يونيو من عام 2019 قد انتقلوا من هواتف آبل إلى هواتف سامسونج.

وباستخدام بيانات من شركات أخرى لاستكمال النتائج التي توصل إليها موقع (BankMyCell)، فقد قال: إن ولاء آيفون في أدنى مستوياته منذ عام 2011، حيث وصل إلى 73 في المئة مقارنةً مع أعلى مستوى له على الإطلاق وهو 92 في المئة خلال عام 2017.

وفي وقت سابق من يوم أمس الأربعاء، أشارت شركة أبحاث السوق (Kantar) إلى أن الأجهزة العاملة بنظام آي أو إس قد شكلت ما نسبته 36 في المئة من مبيعات الهواتف في الولايات المتحدة للربع المنتهي في شهر يونيو 2019.

وشكلت هذه الأرقام انخفاضًا بنسبة 2.4 في المئة بالمقارنة مع الربع نفسه من العام الماضي، بينما ارتفعت مبيعات هواتف أندرويد بنسبة 2.5 في المئة لتصل إلى 61 في المئة من إجمالي المبيعات.

كما أفادت شركة أبحاث السوق جارتنر (Gartner) بأن شحنات الهواتف تشهد أسوأ انخفاض لها على الإطلاق، حيث قدرت أن الشحنات العالمية ستنخفض بمقدار 68 مليون جهاز هذا العام.