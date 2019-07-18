شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مطالبات لحملات 2020 الرئاسية بأمريكا بحذف تطبيق FaceApp خوفا من التجسس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير لموقع CNN، عن إرسال تنبيه من اللجنة الوطنية الديمقراطية الأمريكية DNC لحملات 2020 الرئاسية تنصح بحذف تطبيق FaceApp، الذى يسمح له باستخدام الصور الشخصية لأغراض غير محددة.

وجاء نص الرسالة من "بوب لورد" ضابط الأمن فى DNC : "إذا كان أى من موظفيك قد استخدموا تطبيق FaceApp بالفعل، فإننا نوصى بحذف التطبيق على الفور".

Advertisements

وأوضح "بوب" أن التطبيق تم تطويره من قبل الروس، إلا أن لديه مخاوف كبيرة بشأن هذا التطبيق، وكان لديه إمكانية الوصول إلى صورك وتحميلها واستخدامها فى أغراض أخرى.

وصرح لورد لشبكة CNN قائلا: "ليس واضح فى هذه المرحلة ماهية مخاطر الخصوصية التى يقوم بها التطبيق، ولكن الواضح لدينا هو أن فوائد تجنب هذا التطبيق تفوق مخاطره بصورة كبيرة".

ويذكر أن FaceApp هو تطبيق مجانى الأكثر شعبية مؤخرا يمكنه تغيير وجوه المستخدمين باستخدام الذكاء الاصطناعى، و من خلال الموافقة على شروط خدمة FaceApp ، يمنح المستخدمون الشركة إذن لاستخدام صورهم للأغراض التجارية، كما يحق لـ FaceApp تخزين هذه البيانات حتى بعد حذف المستخدمين للتطبيق.