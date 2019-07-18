تكنولوجيا: تقرير: ناسا لن تفى بالموعد النهائى لإرسال البشر مرة أخرى إلى القمر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قبلت وكالة ناسا الأمريكية، تحديًا وضعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فى إبريل الماضى لإعادة البشر إلى القمر في غضون خمس سنوات فقط، ولكن في حين أن وكالة ناسا متفائلة بالالتزام بالموعد النهائي المحدد في عام 2024 ، فليس الجميع مقتنعين بهذا الأمر.
ووفقا لما ذكرته صحيفة "ميرور" البريطانية، قال جيمس بيرك، المذيع العلمى الذي قاد تغطية بي بي سي لمهمة أبولو 11 في عام 1969، إنه سوف يفاجأ إذا قامت ناسا بإعادة البشر إلى القمر.
وفي حين أن بورك غير مقتنع بأن وكالة ناسا ستعود إلى القمر، إلا أنه يعتقد أن الإدارة الوطنية الصينية للفضاء، يمكن أن تكون هي التالية التي ترسل البشر إلى سطح القمر وحتى إلى المريخ.
وقال: "اعتقد أن الصينيين سينجزون أمرا ما مع القمر، وسيهبطون على سطح المريخ، سوف يهزمون الولايات المتحدة".
كما أنه يعتقد أن نقص التمويل يمكن أن يمنع وكالة ناسا من وصول البشر إلى المريخ، وهو ما تهدف إلى القيام به في الثلاثينيات، مضيفا: ليس لدينا صاروخ كبير بما يكفي للقيام بذلك، هذا مبلغ أكثر مما تريد الولايات المتحدة إنفاقه".
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