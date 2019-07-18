شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تحذر 10 آلاف شخص من استهدافهم من قبل هاكرز حكوميين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت مايكروسوفت ما يقرب من 10 آلاف شخص من اختراق حساباتهم بواسطة هاكرز حكوميين فى العام الماضى، حيث كشفت الشركة أن نحو 84 % من هذه الهجمات موجهة إلى الشركات، فى حين أن الـ 16% المتبقية تستهدف حسابات البريد الإلكترونى الشخصية.

وبحسب موقع The Verge الأمريكى، تكشف الإحصائيات عن مدى قوة هذه الهجمات الموجهة، وأن ما يصل إلى 1600 حساب شخصى قد تأثر بهؤلاء الهاكرز مؤخرًا، فيما تنبع معظم هذه الهجمات من الهاكرز فى إيران وكوريا الشمالية وروسيا.

وقال توم بيرت، نائب رئيس الشركة لحماية العملاء والثقة فى مايكروسوفت:"لقد شهدنا نشاطًا مكثفًا من الهاكرز Holmium وMercury من إيران، وThallium من كوريا الشمالية، وYttrium وStrontium من روسيا".

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واحدة من هذه المجموعات على الأقل، والتى أطلقت مايكروسوفت عليها اسم Strontium ، صادرة من مجموعة Fancy Bear الروسية التى شاركت سابقًا فى اختراقات اللجنة الوطنية الديمقراطية لعام 2016 وهجمات NotPetya ضد البنوك والبنية التحتية الأوكرانية فى يونيو 2017.

وقد حذرت مايكروسوفت العام الماضى من أن مجموعات القرصنة على مستوى الدولة قد استهدفت بالفعل ثلاثة مرشحين لمنتصف المدة ، وأن تحذير الشركة لـ 10،000 مستخدم فى العام الماضى يسلط الضوء على أن هذه ليست مشكلة ستختفى بين عشية وضحاها.

يذكر أن الهاكرز الكوميين، هم مجموعة من الهاكرز يجرى تجنيدهم من قبل مؤسسات أو جهات أمنية فى السلطة الحاكمة فى الدولة، وذلك بهدف الاستفادة من قدراتهم فى تنفيذ سياسة دولة معينة، فيما يعد FBI هو الأكثر نشاطا فى هذا المجال بحسب عدد من التقارير.