تكنولوجيا: مراجعة لسماعة الأذن اللاسلكية Huawei FreeLace

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت شركة هواوي سماعتها اللاسلكية الجديدة FreeLace في شهر أبريل الماضي، وعلى ما يبدو، فإن السماعة مميزة للغاية مقارنةً بسعرها الرائع؛ 99 دولار أمريكي. ولكنها تتوفر في السوق السعودي بسعر أقل؛ 249 ريال سعودي.

إليكم مراجعة لسماعة الأذن اللاسلكية Huawei FreeLace:

التصميم

تأتي السماعة بوزن خفيف للغاية وهو 120 جرام واهم ما يميزها هو أن جودة التصنيع عالية جدًا، إذ أن الأسلاك مرنة ولا تتشابك على الإطلاق.

كما يوجد مغناطيس بالجهة اليمني واليسرى من السماعتين، لذا يمكن تشبيكهم ببعض لإيقاف الاقتران، أو فكهم، ليتم الاقتران التلقائي مجددًا بكل سهولة.

توفر السماعة ثلاثة أزرار للتحكم في الملفات الصوتية من خلالها، وتأتي هذه الأزرار بجودة عالية للغاية، فهي مصنعة من المعدن وقابلة للضغط ومن شأنها التحكم في مستوي الصوت وإيقاف أو تشغيل المحتوي والتقديم والتأخير. وعلاوةً على ذلك، يوجد ميكروفون والذي يقدم لك تقنية عزل الضوضاء.

أما عن ثبات السماعة على الأذن، فننصح أن تقوم بتجربة جميع مقاسات وسائد السيليكون لتري أي حجم يناسبك بالضبط، فلن تواجه أي مشاكل مع مسألة ثبات السماعة إذا كنت تستخدم الحجم المناسب للوسائد.

تدعم السماعة معيار IPX5 لمقاومة المياه، ولكنها لا توفر تقنية عزل الضوضاء.

تتوفر السماعة باللون الأسود والبرتقالي والأخضر والفضي.

الصوت والأداء

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تعتبر جودة الصوت بالسماعة رائعة جدًا بالمقارنة مع سعرها، فهي تعتبر مناسبة جدًا للأشخاص المهتمون بمسألة المضخم Bass أو مسألة الأصوات البشرية.

جدير بالذكر أن هذه السماعة متوافقة لدعم الملفات الصوتية من نوع AAC وأيضا الـ SBC ولكنها لا تدعم الـ APTX.

تدعم السماعة اتصال البلوتوث إصدار 5.0، ولن تجد أي مشاكل في مسألة الاقتران، ولكن جدير بالذكر انه عند اقتران السماعة مع أي هاتف خارج هواوي مزود بواجهة EMUI 9.1، فسيتم الاقتران بشكل سريع إلى حد ما. ولكن، عند اقترانها بهاتف من هواوي مزود بواجهة EMUI 9.1، فهناك جزئية من نفس السماعة تساعد على تشغيلها من خلال توصيلها بمنفذ USB-C.

من المهم أيضًا أن تعلم انه لا يوجد تطبيق على نظامي iOS أو أندرويد للتحكم في السماعة عبره من خلال الهاتف المحمول، لذا فسيتم التحكم بها من خلال الإعدادات سواء على هاتف من هواوي أو أي هاتف أندرويد، ولكن بالتأكيد ستكون الخيارات محدودة جدًا.

وتعمل تقنية البلوتوث مع السماعة بشكل فعال وثابت عند تشغيلها من مسافة 15 متر بينها وبين الهاتف، لذا فلا يوجد أي ملاحظات مع تقنية البلوتوث في هذا الأمر. ولكن جدير بالذكر انه لا يوجد ميزة اقتران السماعة بأكثر من جهاز في وقت واحد.

البطارية

تأتي البطارية بهذه السماعة بسعة 120 مللي أمبير وهي توفر حوالي 12 ساعة مع استخدامها على صوت 75 ديسيبل. وتدعم السماعة تقنية الشحن السريع.

السعر

تتوفر سماعة FreeLance من هواوي في السوق السعودي بسعر 249 ريال.

0.00 تعتبر سماعة FreeLance اللاسلكية من هواوي سماعة مميزة ومريحة جدًا في الارتداء، فهي تقدم جودة صوت عالية وواضحة بسعر معقول للغاية. 7.0/10 الإيجابيات معيار IPX5 لمقاومة المياه

تصميم أنيق مع جودة تصنيع عالية

تدعم الشحن السريع وشحن متكامل عبر USB-C

سعرها معقول

مزودة بميزة المغناطيس السلبيات تفتقر إلى دعم APTX

تفتقر إلى دعم الاقتران بأكثر من جهاز

تفتقر إلى تقنية عزل الضوضاء

عمر بطارية صغير

لا يوجد تطبيق للتحكم بها

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