تكنولوجيا: هل يقوم تطبيق FaceApp المنتشر حالياً بسرقة صورك؟

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - لقد انتشر مؤخرًا تطبيق مثير يعمل بواسطة الذكاء الاصطناعي يدعي FaceApp والذي يقوم بإضافة تأثيرات بشكل خرافي لتغيير شكل الوجه، ولكن هناك بعض التساؤلات بشأن ماذا يحدث لصورك عند استخدامه.

لا تقلق، لن يقوم تطبيق FaceApp بسرقة صورك بأكملها، ولكن مع الأسف، قد يتم أخذ بعض الصور.

جدير بالذكر أن تطبيق FaceApp لا يعد أول تطبيق تحرير صور يتيح لك تغيير تصفيفة شعرك، أو التخلص من بعض التجاعيد، أو معرفة كيف سيبدو شكلك بعد 50 عامًا. ولكنه واحدًا من أكثر هذه التطبيقات إنتشاراً حتى الآن.

وعلى عكس التطبيقات المشابهة، فإن تأثيرات FaceApp تعتبر مقنعة بشكل لا يصدق. فخلال الأسابيع الماضية، حصل التطبيق على تصنيف 4.8 نجوم في متجر التطبيقات بعد أكثر من 482000 تقييم.

ولكن هناك بعض الادعاءات التي تشير إلى أن FaceApp يقوم بسرقة كل صورة من ملف صورك، وهذا غير صحيح.

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فعند بدء استخدام FaceApp، سيطلب منك التطبيق الوصول إلى صورك، مثل أي تطبيق تحرير صور. وبعد منحه موافقتك، سيعرض لك جميع صورك حتى تتمكن من العثور على الصورة التي تريد تعديلها بسرعة. وبهذا، فإنه لا يتم إرسال جميع صورك إلى خوادم FaceApp.

ولقد قام Will Strafach، مؤسس تطبيق Guardian Firewall لنظام iOS، باستخدام محلل حركة الشبكة لاكتشاف ما يحدث لبياناتك بالضبط عند استخدام FaceApp. وعلى ما يبدو، فقد اتضح أن أي صور تختارها لتقوم بتحريرها على FaceApp، يتم تحميلها على خوادمها. ويتم تطبيق العديد من التأثيرات التي يقدمها التطبيق على الخوادم وليس على جهازك نفسه، لذا يتم تحميل الصور التي تقوم بتحريرها.

وأوضح Strafach أن العملية “غير واضحة”، فلا يوجد أي تنبيه يوضح ذلك عند بدء استخدام FaceApp.

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