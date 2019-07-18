شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مشكلة جديدة تواجه عملة فيس بوك أمام الكونجرس.. من سيتحكم فى "ليبرا"؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واجه "ديفيد ماركوس" مدير العملات الأجنبية فى فيس بوك، المشرعين بالكونجرس الأمريكى لليوم الثانى على التوالى، إلا أن جلسة اليوم كانت أمام لجنة الخدمات المالية فى مجلس النواب الأمريكية.

ووفقا لما نقله موقع "بيزنس انسايدر"، أحد المناقشات التى لفتت انتباه جميع الحاضرين كانت للنائبة "أوتشيو كورتيز" عندما سألته عن الاحتياطى المالى الذى يدعم عملة "ليبرا" الرقمية على فيس بوك.

وأجاب: "ستدعم عملة ليبرا موجودات مالية حقيقية وتحديدا مجموعة من العملات الموجودة فى السوق بالفعل مثل الدولار الأمريكي واليورو والأوراق المالية الحكومية والتى ستكون بمثابة احتياطى للعملة الرقمية، لتهدئة المخاوف بشأن السيطرة على العملة فيس بوك"، مؤكدا أن العملة سيديرها اتحاد من المنظمات.

ومن جانب آخر، تحدثت عضوة الكونجرس عن جمعية "ليبرا" التى تم الإعلان عنها ومقرها سويسرا، وسألت "ماركوس": "تحكم الجمعية بواسطة Facebook و Uber و eBay و Spotify و Visa و Thrive Capital و Union Square Ventures وعدد قليل من المؤسسات غير الربحية، بالإضافة إلى بعض الشركاء الآخرين، هل هذا صحيح؟

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فأجاب ماركوس: نعم

واستكملت: هل تم انتخابهم ديمقراطيا؟ فأجاب ماركوس: "لا، ولكننا نأمل أن يكون لدينا رقابة تنظيمية مناسبة لأننا نتفق معك على أنه يجب أن يكون لدينا الإشراف المناسب".

ومن جانبها، أوضحت " أوتشيو" أن الأصول التى تدعم عملة ليبرا تحدد قيمتها الشركات والتى معظمها مدفوعة بالأرباح.

وأضافت: "نحن نناقش فكرة عملة يسيطر عليها ائتلاف تم اختياره بشكل غير ديمقراطى من شركات ضخمة إلى حد كبير، فمن المفترض أن تصبح هذه العملة بمثابة "منفعة عامة" للحكومات وليست للشركات الهادفة للربح.