شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ترامب يؤكد اهتمامه بعقد الـ10 مليارات دولار بين البنتاجون وشركات تكنولوجيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب الرئيس "دونالد ترامب" بمزيد من المعلومات حول عقد قيمته 10 مليارات دولار من البنتاجون خاص بالتخزين السحابى، والذى سيتم منحه إما لشركة مايكروسوفت أو أمازون، وفقا لما نقله موقع "بيزنس انسايدر" نقلا عن "بلومبرج".

ولم يفصح ترامب عما إذا كان سيتخذ خطوة غير مسبوقة للتدخل ومنع العقد من منحه لإحدى الشركتين المرشحتين له، ولكن استشهد "بلومبرج" بشخص مطلع على مكالمة بين ترامب والسناتور "ماركو روبيو" من ولاية فلوريدا الذى قال إن الأمر يبدو وكأن الرئيس الأمريكى يفكر فى إلغاء الصفقة.

ويعد هذا العقد والمعروف باسم JEDI عبارة عن عقد يتطلب بمن يفوز به إنشاء بنية تحتية سحابية لوزارة الدفاع، للاحتفاظ بالمعلومات العسكرية الحساسة، وتصل قيمة العقد إلى 10 مليارات دولار على مدى السنوات العشر القادمة.

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ويذكر أن جوجل انسحبت من السباق فى شهر أكتوبر، وتم إخراج IBM و Oracle من العرض فى إبريل، والآن أصبح العرض بين أمازون ومايكروسوفت، والمؤشرات تفيد إلى أن أمازون أقرب للفوز بالعقد من مايكروسوفت.

ذكرت "بلومبرج" ان السناتور الجمهورى "رون جونسون" أعرب عن قلقه وتحدث فى ذلك مع الرئيس الأمريكى، وبناء عليه تم إرسال رسالة إلى مستشار الأمن القومى "جون بولتون" يطلب منه تأجيل منح العقد بسبب المخاوف من عدم وجود منافسة كافية، حيث أن شروط الصفقة لم تسمح للعديد من الشركات المشاركة، وعبر "ترامب" عن خيبة أمله لأنه لم يكن يعرف هذه المخاوف من قبل.

ويذكر أنه في السابق، رفعت شركة أوراكل دعوى قضائية على البنتاغون، قائلة أن عقد JEDI مليء بالمخالفات ، وأن أمازون قدمت عروض عمل ومكافأة غير معلنة إلى اثنين على الأقل من مسئولي وزارة الدفاع.