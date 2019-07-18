تطبيق Spotify لجهاز iPad يحصل أخيرًا على الميزة التي طالب بها المستخدمين كثيرًا

فاطمة أيت طالب - دبي - هناك بعض الأخبار السار لمستخدمي تطبيق Spotify على لوحيات iPad. هناك تحديث جديد تم إصداره للتو لهذا لتطبيق. هذا التحديث الجديد يجعل تطبيق Spotify أخيرًا يدعم تعدد المهام على لوحيات iPad. هذا يعني أنه سيحصل على الدعم لميزات مثل Slide Over و Split View، وهي الميزات التي أطلقتها شركة آبل في البداية في العام 2015.

ما يعنيه هذا هو أنه لن يتعين على المستخدمين بعد الآن فتح تطبيق Spotify على مستوى الشاشة بالكامل إذا كانوا يرغبون في تصفح الأغاني الجديدة أو التبديل بين الأغاني عبر القائمة المسندلة التي كانت محدودة للغاية فيما هو مسموح للمستخدمين القيام به.

يمكن إستخدام ميزة Slide Over مع الإصدار الجديد من تطبيق Spotify للوحيات iPad عن طريق إضافته إلى القاعدة ثم فتحه أثناء إستخدام تطبيق آخر. سيتم بعد ذلك فتح تطبيق Spotify في نافذة صغيرة والتي تتواجد أعلى التطبيق الذي تعمل عليه بالفعل. يمكن إستخدام ميزة Split View من خلال النقر على الجزء العلوي من نافذة Spotify وسحبه إلى الجزء العلوي من شاشة الجهاز اللوحي والتي سيتم تقسيمها بين هذا التطبيق والآخر.

Advertisements

يجري حاليًا إطلاق هذا التطبيق، وهو متاح للتحميل على الفور على متجر iTunes App Store. بمجرد تحميل وتثبيت هذا التحديث، سيتم ترقية تطبيق Spotify على جهاز iPad الخاصة بك إلى الإصدار 8.5.14.816، وستصبح تجربتك مع Spotify على iPad أفضل بكثير.