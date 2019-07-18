تأكيد وصول إسوارة اللياقة البدنية Honor Band 5 يوم 23 يوليو جنبًا إلى جنب مع Honor 9X

فاطمة أيت طالب - دبي - في بداية هذا الشهر، حصلنا على إعلان تشويقي لإسوارة اللياقة البدنية الجديدة Honor Band 5، والأن قررت العلامة التجارية الفرعية Honor التابعة لشركة Huawei إتخاذ الخطوة التالية. في الواقع، لقد قامت هذه العلامة التجارية الصينية بعرض هذه الإسوارة الذكية الجديدة للطلب المسبق على متجر Vmall التابع لشركتها الأم Huawei. أول 500 مشتري لهذه الإسوارة سيحصلون أيضًا على سماعات الأذن Honor AM115 مجانًا.

على الرغم من أننا لم نحصل بعد على المواصفات التقنية الكاملة لهذه الإسوارة، فنحن نرى بأن Honor Band 5 ستصل إلى السوق مع ألوان مختلفة تشمل الأسود والأزرق والوردي. بشكل عام، تبدو إسوارة اللياقة البدنية الجديدة Honor Band 5 مشابهة لإسوارة Honor Band 4 الحالية بحيث تضم بدورها شاشة ملونة والزر الرئيسي الدائري.

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من المتوقع أن توفر إسوارة اللياقة البدنية الجديدة Honor Band 5 نفس الميزات المتاحة في إسوارة Honor Band 4 الحالية إلى جانب ميزة قياس مستويات الأوكسجين في الدم والتعب. وقبل الختام، نود أن نشير إلى أن متجر Vmall يعرض لنا فقط النسخة الأساسية من إسوارة Honor Band 5 مما يعني أنه يمكن أن تكون هناك أيضًا نسخة أرقى من هذه الإسوارة. عمومًا، سيتعين علينا الإنتظار حتى اليوم 23 يوليو قبل أن نرى ما لدى العلامة التجارية Honor في جعبتها.