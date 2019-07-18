الكشف عن سعة بطارية Galaxy Tab S6، وسرعة الشحن التي سيدعمها

فاطمة أيت طالب - دبي - يقترب موعد الإعلان الرسمي عن الجهاز اللوحي Galaxy Tab S6 سريعًا، والتسريبات التي تواصل تدفقها إلى شبكة الإنترنت تكشف لنا عن المزيد من التفاصيل حول هذا الجهاز اللوحي الراقي. اليوم، يمكننا إضافة معلومة مهمة أخرى، وهي البطارية.

ووفقا لشهادة ممنوحة من قبل لجنة الإتصالات الوطنية التايوانية المعروفة إختصارًا بإسم NCC للجهاز اللوحي Galaxy Tab S6، فيبدو أن هذا الأخير سيضم بطارية بسعة 6840mAh تدعم الشحن السريع بقوة 15W. وعلاوة على ذلك، فقد كشفت لنا الشهادة الممنوحة لهذا الجهاز اللوحي كذلك أنه سيأتي مع شاحن في العلبة يدعم الشحن السريع بقوة 15W.

ووفقا للتكهنات السابقة، فسوف يضم الجهاز اللوحي Galaxy Tab S6 شاشة Super AMOLED بحجم 10.5 إنش، ومعالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 855. وتشمل الإضافات الأخرى البارزة أربع مكبرات للصوت وكاميرا مزدوجة في الخلف، فضلا عن دعم القلم الإلكتروني S Pen الذي سيحصل على مكان خاص به في الواجهة الخلفية للجهاز، وبالضبط أسفل الكاميرا المزدوجة.

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ومن المتوقع أن تعلن شركة سامسونج عن الجهاز اللوحي Galaxy Tab S6 جنبا إلى جنب مع سلسلة هواتف Galaxy Note 10 في حدث Samsung Unpacked المقرر عقده في اليوم السابع من شهر أغسطس المقبل. وفي حالة إذا لم يحدث ذلك في هذا الحدث، فمن المرجح أن نرى الشركة الكورية الجنوبية تكشف النقاب عن هذا الجهاز اللوحي في معرض IFA 2019 المقرر عقده في أوائل شهر سبتمبر المقبل.