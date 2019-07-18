Oppo و Vivo تعلنان عن ميزة Dual WiFi من أجل هواتفهما الذكية الرائدة

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت إثنتين من الشركات التابعة لـ BBK Electronics اليوم بتقديم ميزة Dual WiFi، ونحن نتحدث هنا عن كل من Oppo و Vivo. تتيح هذه الميزة لهاتفك الذكي بالإتصال بشكبتين لاسلكيتين في آن واحد للحصول على تردد وثبات أفضل في حالة فشل إحدى الشبكتين.

نشر حساب ColorOS الرسمي على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo فيديو أنيق مدته 40 ثانية يظهر فيه الهاتف Oppo Reno 10x Zoom Edition يتصل بشبكة واحدة بتردد 2.4GHz وشبكة ثانوية بتردد 5GHz، مما يزيد من سرعة التحميل إلى 322 في المئة، بينما يزيد سرعة تحميل الصفحات بنسبة 44.5 في المئة، على الأقل مقارنة مع إتصال WiFi العادي.

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في غضون ذلك، تقدمت شركة Vivo خطوة إضافية نحو الأمام من خلال إستعراض إثنين من هواتف Vivo iQOO حيث تقوم ميزة Dual WiFi بإختيار الشبكة الأسرع تلقائيًا لتحميل التطبيقات بشكل أسرع وخفض مدة الإستجابة أثناء اللعب. هناك أيضًا تحميل أسرع للصفحات الإلكترونية، ولكن مرة أخرى، إحدى الشبكات تمتاز بتردد 2.4GHz، في حين تمتاز الشبكة الأخرى بتردد 5GHz.