5 نصائح تساعدك على إنشاء مقاطع فيديو تسويقية احترافية

تشير الإحصائيات إلى أن تطور سرعات الإنترنت خلال الفترة الأخيرة قد ساعد بشكل كبير في تعزيز انتشار محتوى الفيديو عبر الإنترنت، حيث سيشكل الفيديو 82% من المحتوى الذي يتم تداوله عبر الإنترنت بحلول عام 2022، وذلك وفقًا لما جاء في تقرير شركة سيسكو حول إحصائيات استخدام الفيديو.

كما سيشكل فيديو البث المباشر Live Video على الإنترنت نسبة 17% من إجمالي محتوى الفيديو على الإنترنت بحلول عام 2022، حيث سيتضاعف معدل نشر الفيديو المباشر على الإنترنت 15 مرة من عام 2017 إلى عام 2022، بالإضافة إلى أن محتوى الفيديو يعتبر أحد أفضل أنواع المحتوى التي استخدمتها العلامات التجارية في التسويق خلال عام 2018 إلى جانب قصص منصات التواصل الاجتماعي.

نظرًا لأن التسويق باستخدام الفيديو يعتبر واحدًا من أفضل توجهات التسويق الإلكتروني، فقد حان الوقت الآن للتركيز على إنشاء مقاطع فيديو جذابة تعمل على جذب العملاء المحتملين بسرعة، مما يساعد في زيادة حركة المبيعات.

فيما يلي 5 نصائح تساعدك على إنشاء مقاطع فيديو للتسويق تجذب العملاء:

1- استحوذ على المشاهد في الثواني القليلة الأولى:

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لا يختلف أحد على أن الانطباعات الأولى مهمة للغاية، لذلك إذا كان محتوى الفيديو لا يجذب انتباه المشاهد في أول 15 ثانية، فمن غير المرجح أن يشاهده حتى النهاية.

يبلغ متوسط فترة اهتمام المشاهد أقل من 10 ثوانٍ، وهو ليس وقتًا كبيرًا لتقديم قصة، لذلك يمكنك إنشاء مقدمة لمقطع الفيديو الخاص بك تتضمن صورًا لجذب انتباه المشاهدين مع توضيح الغرض من الفيديو. ثم ابدأ في عرض رسالتك التسويقية بسرع.

احرص على نشر مقاطع فيديو قصيرة على أساس منتظم، حيث إن تدريب جمهورك على توقع مقاطع فيديو قصيرة، وشيقة، وتوصيل الرسالة بسرعة سيساعد في نمو قاعدة المتابعين، وزيادة عدد العملاء المحتملين لعلامتك التجارية.

2- التركيز على رسالتك التسويقية:

كما هو الحال في جذب المشاهدين خلال الثواني العشرة الأولى، لا يرغب الأشخاص في مشاهدة قصة طويلة مملة لا تهمه في شيء، لذلك احرص على تفضيل الجودة على الكم عندما يتعلق الأمر بطول الفيديو، وقم بتضمين المعلومات التي تتعلق برسالتك التسويقية فقط دون إطالة.

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بصفة عامة يجب أن تتراوح مدة أغلب مقاطع الفيديو من دقيقتين إلى خمس دقائق للحصول على أفضل نسبة مشاركة، أما مقاطع الفيديو الطويلة فيجب توجيهها للأشخاص الذين يرغبون في معرفة المزيد عن منتجاتك أو خدماتك بعد مشاهدتهم لمقاطع الفيديو القصير.

عند إنشاء محتوى الفيديو، ضع في اعتبارك الأسئلة التالية:

هل تضيف المعلومات المقدمة قيمة إلى الجمهور؟

هل يتوافق المحتوى مع أهدافك التسويقية (على سبيل المثال: رفع مستوى الوعي بالعلامة التجارية أو الحصول على عملاء محتملين)؟

ما مدى اهتمام العملاء الحاليين بالتعلم، وهل يحقق هذا الفيديو هذه الأهداف؟

3- إنشاء محتوى يمكن مشاهدته بدون صوت:

وفقًا لفيسبوك، يُعرض ما يصل إلى 85% من محتوى الفيديو بدون أي صوت، حيث يسمح الفيديو الذي يمكن استيعابه بدون صوت للمشاهدين بأن يقوموا بمتابعته دون مقاطعة أنشطتهم أو إزعاج من حولهم.

قد يكون إنشاء محتوى فيديو بدون صوت أمرًا صعبًا عندما يكون الحوار جانبًا مهمًا من رسائل الفيديو الخاصة بك. ولكن إضافة أوصاف نصية في مقطع الفيديو ستجعل المشاهدين يفهمونه ويشاركونه مع أصدقائهم دون الحاجة إلى صوت.

4- تضمين الدعوة لاتخاذ إجراء في منتصف الفيديو:

غالبًا ما تُضمن الدعوة لاتخاذ إجراء Call-To-Action في نهاية محتوى الفيديو، فبالنسبة إلى العديد من المسوقين تعتبر نهاية الفيديو هي النقطة المنطقية لاتخاذ إجراء، لأن المشاهدين الذين يقومون بمشاهدة الفيديو إلى نهايته من الأرجح أن يكونوا الأكثر اهتمامًا بعلامتك التجارية.

ومع ذلك؛ فقد أظهرت عمليات الدعوة لاتخاذ إجراء في منتصف الفيديو أنها تستقطب معدلات تحويل أعلى عندما يكون المشاهدون أكثر تفاعلًا، حيث أظهر تحليل شركة Wistia؛ أن معدلات التحويل كانت أعلى من 15% عند استخدام الدعوة لاتخاذ إجراء في منتصف الفيديو، لا تنس أنه كلما طالت مدة مقطع الفيديو، كما زاد عدد الأشخاص الذين لا يشاهدونه حتى النهاية. لذلك بإضافة دعوة لاتخاذ إجراء يمكنك استخدام CTA – مثل: زيارة موقع الويب الخاص بك، أو صفحة المنتج، أو الشراء مباشرة – بطريقة تنسجم مع قصة الفيديو الخاصة بك.

5- تحسين ظهور الفيديو في البحث:

يساعد تحسين مقاطع الفيديو التسويقية للظهور في محركات البحث في الحصول على المزيد من مرات الظهور من خلال التصنيف المتقدم في صفحات نتائج البحث، حيث تستخدم خوارزميات محرك البحث معلومات من أوصاف الفيديو لتصنيفه وترتيب ظهوره، لذا تأكد من تضمين الكلمات الرئيسية في عنوان الفيديو، وتقديم وصف دقيق ومناسب لجمهورك المستهدف.

بالإضافة إلى ذلك؛ تأكد من تحسين مقاطع الفيديو التسويقية للمشاهدة عبر الهواتف، حيث تشير الإحصائيات إلى زيادة مشاهدة مقاطع فيديو يوتيوب على الهواتف بنسبة 70% مقابل نسبة 30% مشاهدة على أجهزة سطح المكتب.