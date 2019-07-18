شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لماذا قرر انستجرام إخفاء عدد "اللايك" بالمنشورات؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وسعت شركة فيس بوك المالكة لتطبيق انستجرام انتشار ميزتها الخاصة بإخفاء عدد الإعجابات التى يحظي بها المستخدمون على منشوراتهم على المنصة، والتى أطلقتها فى البداية في كندا، لتصل اليوم إلى المستخدمين في استراليا والبرازيل وايرلندا وايطاليا واليابان ونيوزيلاندا.

وبحسب موقع engadget الأمريكى، فإن المنصة تسعى من خلال هذا الإخفاء إلى دفع المستخدمين للتركيز على المحتوى المعروض بدلا من عداد الإعجاب، وهو ما من شأنه أن يفيد المنصة في رفع مستوى التفاعل على المحتوى المنشور سواء من الفيديوهات القصيرة أو الصور.

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وأشار التقرير إلى المنصة ستقدم تنبيهات للمستخدمين الذين سيتم استهدافهم بالاختبار في تلك الدول، وذلك من خلال صندوق الإشعارات، بجملة مفادها " بأننا نود أن يركز جمهور متابعيك على المحتوى الذي تشاركه معهم؛ لا على عدد الإعجابات التي تحققها منشوراتك".

كما أكدت منصة انستجرام في تغريدة لها :" إننا نرغب أن يركز أصدقاؤكم على محتوى الصور والفيديوهات التي تشاركونها معهم، لا أن ينصب اهتمامهم على كم الإعجاب التي تحظى بها"، موضحة أن صاحب الحساب سيكون قادراً على الإطلاع على الإعجابات التي حققتها تلك المنشورات".