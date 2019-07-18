شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: تحديث iOS التالى من أبل سيجعل عمر بطارية أيفون أطول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد مشكلة نفاد البطارية من المشاكل التى تزعج غالبية مستخدمي أيفون، لكن تقريرا حديثا كشف أن التحديث المقبل لنظام iOS من أبل سيحتوي على ميزة جديدة تجعل بطارية أيفون تدوم لفترة أطول.

وبحسب موقع مترو البريطانى، فقد اعترفت أبل سابقًا بأن بطارياتها الموجودة في هواتف آيفون تتحلل بمرور الوقت، وتحتفظ بحوالي 80٪ فقط بعد عامين، وبينما يقوم معظمنا بشحن هاتفه بين عشية وضحاها، فإن شحن جهاز أيفون الخاص بك إلى 100٪ ثم تركه يمكن أن يكون ضارًا بعمر البطارية.

إلا أن التقرير أشار إلى تحديث iOS 13 الجديد، سيضم ميزة جديدة تحمل اسم "Optimized Battery Charging" ، والتي تعمل إلى حد كبير على حل هذه المشكلة، حيث أوضحت شركة أبل بأن هناك خيار جديد يساعد على إبطاء معدل شيخوخة البطارية عن طريق تقليل الوقت الذي يقضيه جهاز ايفون مشحونًا بالكامل.

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وأضافت الشركة: "يستخدم أيفون تعلم الآلة على الجهاز لفهم روتين الشحن اليومي الخاص بك حتى يتمكن من الانتظار لإنهاء الشحن بأكثر من 80 في المئة حتى تحتاج إلى استخدامه، وفي الأساس، سيتعلم ايفون عادات الشحن الخاصة بك، وضبط كيفية الشحن وفقا لذلك.

فعلى سبيل المثال، إذا قمت بشحن هاتف ايفون الخاص بك ليلا واستيقظت في الساعة 8 صباحًا، فسوف يتعلم جهاز ايفون الخاص بك ذلك، وسيصل فقط إلى الشحن بنسبة 100٪ في ذلك الوقت.

كما تشمل الميزات الرئيسية الأخرى في تحديث iOS 13 وضع Dark Mode الجديد وتخصيصات Memoji الجديدة ، بما في ذلك تسريحة شعر جديدة وماكياج، وسوف يتم إطلاق iOS 13 هذا الخريف.