شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: وظيفة الدليفرى بتختفى.. روبوت جديد على شكل دراجة لتوصيل الطلبات للبيت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يمكن أن تنقل الروبوتات قريبًا الشحنات في مدينتك، حيث كشفت شركة Refract للذكاء الاصطناعى عن روبوت تسليم بطول 5 أقدام، والذى أطلقت عليه اسم REV-1، إذ يمكنه السير بسرعة تصل إلى 15 ميلًا في الساعة على عجلاته الثلاثة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يمكن أن يحمل الروبوت ما يعادل حوالي أربعة أو خمسة أكياس بقالة، وتقول الشركة إن تصميمه الخفيف والذكي سيسمح له بالعمل في كل من ممر الدراجات والطريق، مما يوفر خيارات أكثر فعالية للدليفرى.

وقال ماثيو جونسون روبرسون، المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة: "إن نظامنا خفيف الوزن وسهل الحركة وسريع بما يكفي للعمل في ممر الدراجات وعلى الطريق، ونحن نعالج أنماط الطقس القاسية التي تمنع أو تبطء من عمل الأجهزة".

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روبوت الدراجة

ويزن الروبوت حوالي 100 رطل، كما ينتقل بشكل مستقل إلى مكان توصيل الطلب، حيث يتم إرسال نص يحتوي على رمز مفتاح إلى المستلم عند الوصول، بعد ذلك يدخل لمستلم ببساطة الرمز في لوحة مفاتيح الروبوت، لإلغاء قفل المقصورة وأخذ بضائعه.

وتم تجهيز الروبوت بـ 12 كاميرا، ويحتوي على أجهزة استشعار الرادار والموجات فوق الصوتية للمزيد من السلامة.