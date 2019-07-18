هاتف Black Shark 2 مع مواصفاته التقنية وإمكانياته وأداءه

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هاتف Black Shark 2 هو هاتف الألعاب المخصص من شاومي والذي أطلقته الشركة في محاولة منها لدخول سوق هواتف الألعاب والإستفادة من السمعة التي تمتلكها هذه الفئة والمستخدمين الخاصين بها.

شخصياً أنا غير مقتنع بما يدعى هواتف الألعاب وهذا لأن مثل هذه الهواتف لا يمكنها أن تقدم تجربة لعب حقيقة مشابهة لما نراه مثلاً مع أجهزة الـ PS المنزلية أو أجهزة الكومبيوتر ولكن هناك فئة من المستخدمين تفضل إطلاق هذا الإسم عليها لأن الهواتف تقدم أعلى أداء يمكنك أن تتوقعه من هاتف متحرك.

يأتي هاتف Black Shark 2 كخليفة لشقيقه السابق Black Shark 1 ولكن هذه المرة مع تقنيات أفضل وأحدث، أهم ما يميز هذا الهاتف هو الشاشة AMOLED كبيرة مع معالج Snapdragon 855 المميز مع نظام تبريد جديد ومتفوق، يأتي الهاتف أيضاً بمساحة تخزين أكبر و مساحة RAM أكبر وتصميم موجه أكثر ناحية الألعاب.

يعمل الهاتف بنظام أندرويد الخام كما انه يدعم المدخلات باللمس حتى 240 هرتز بالاضافة إلى طرفيات خاصة إختيارية للألعاب.

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المواصفات التقنية هاتف Black Shark 2 :

جسد الجهاز من المعدن والزجاج

شاشة بحجم 6.39 بوصة ممن نوع AMOLED

كاميرا خلفية ثنائية الاساسية بدقة 48 ميجابكسل والثانوية بدقة 12 ميجابكسل

كاميرا امامية بمستشعر 20 ميجابكسل

نظام أندرويد خام

معالج Snapdragon 855

ذاكرة وصول عشوائي إما 8 جيجابايت أو 12 جيجابايت

مساحة تخزين داخلية إما 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت

بطارية بحجم 4000 مللي أمبير

ثنائي شريحة الإتصال

شحن سريع بقوة 27 واط

مستشعر بصمة تحت الشاشة ومتحكم ألعاب خاص يباع منفرداً.

مميزات هاتف Black Shark 2 :

شاشة ممتازة للغاية بدون أي نوتش أو غيرها.

سهل التحكم في جسد الهاتف

أسرع معالج موجود مع مساحة Ram كافية

بطارية بعمر مميز

سماعات خارجية عالية ومميزة جداً

أندرويد خام دون اي تعديلات مما يجعله أسرع وأخف

يمكنك التحكم في كل شيء موجود في طرفية الألعاب

سعر منافس

عيوب Black Shark 2 :

لا تدعم الشاشة معدل التحديث السريع مثل 120 هرتز او 90 هرتز

لا توجد حماية اضافية لها

لا يوجد منفذ سماعات أو منفذ micro-sd

المتحكم يباع منفرداً

لا يوجد وضع ليلي في الكاميرا أو تسجيل بدقة 60 إطار فالثانية.

سعر الهاتف :

لم يتوافر الهاتف بعد بشكل عالمي حول العالم ولكن متوافر في الهند حالياً بسعر 580 دولار أمريكي تقريباً.