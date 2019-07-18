هاتف Black Shark 2 مع مواصفاته التقنية وإمكانياته وأداءه

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هاتف Black Shark 2 هو هاتف الألعاب المخصص من شاومي والذي أطلقته الشركة في محاولة منها لدخول سوق هواتف الألعاب والإستفادة من السمعة التي تمتلكها هذه الفئة والمستخدمين الخاصين بها.
شخصياً أنا غير مقتنع بما يدعى هواتف الألعاب وهذا لأن مثل هذه الهواتف لا يمكنها أن تقدم تجربة لعب حقيقة مشابهة لما نراه مثلاً مع أجهزة الـ PS المنزلية أو أجهزة الكومبيوتر ولكن هناك فئة من المستخدمين تفضل إطلاق هذا الإسم عليها لأن الهواتف تقدم أعلى أداء يمكنك أن تتوقعه من هاتف متحرك.
يأتي هاتف Black Shark 2 كخليفة لشقيقه السابق Black Shark 1 ولكن هذه المرة مع تقنيات أفضل وأحدث، أهم ما يميز هذا الهاتف هو الشاشة AMOLED كبيرة مع معالج Snapdragon 855 المميز مع نظام تبريد جديد ومتفوق، يأتي الهاتف أيضاً بمساحة تخزين أكبر و مساحة RAM أكبر وتصميم موجه أكثر ناحية الألعاب.
يعمل الهاتف بنظام أندرويد الخام كما انه يدعم المدخلات باللمس حتى 240 هرتز بالاضافة إلى طرفيات خاصة إختيارية للألعاب.
المواصفات التقنية هاتف Black Shark 2 :
- جسد الجهاز من المعدن والزجاج
- شاشة بحجم 6.39 بوصة ممن نوع AMOLED
- كاميرا خلفية ثنائية الاساسية بدقة 48 ميجابكسل والثانوية بدقة 12 ميجابكسل
- كاميرا امامية بمستشعر 20 ميجابكسل
- نظام أندرويد خام
- معالج Snapdragon 855
- ذاكرة وصول عشوائي إما 8 جيجابايت أو 12 جيجابايت
- مساحة تخزين داخلية إما 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت
- بطارية بحجم 4000 مللي أمبير
- ثنائي شريحة الإتصال
- شحن سريع بقوة 27 واط
- مستشعر بصمة تحت الشاشة ومتحكم ألعاب خاص يباع منفرداً.
مميزات هاتف Black Shark 2 :
- شاشة ممتازة للغاية بدون أي نوتش أو غيرها.
- سهل التحكم في جسد الهاتف
- أسرع معالج موجود مع مساحة Ram كافية
- بطارية بعمر مميز
- سماعات خارجية عالية ومميزة جداً
- أندرويد خام دون اي تعديلات مما يجعله أسرع وأخف
- يمكنك التحكم في كل شيء موجود في طرفية الألعاب
- سعر منافس
عيوب Black Shark 2 :
- لا تدعم الشاشة معدل التحديث السريع مثل 120 هرتز او 90 هرتز
- لا توجد حماية اضافية لها
- لا يوجد منفذ سماعات أو منفذ micro-sd
- المتحكم يباع منفرداً
- لا يوجد وضع ليلي في الكاميرا أو تسجيل بدقة 60 إطار فالثانية.
سعر الهاتف :
لم يتوافر الهاتف بعد بشكل عالمي حول العالم ولكن متوافر في الهند حالياً بسعر 580 دولار أمريكي تقريباً.
المصدر الأصلي : عرفني