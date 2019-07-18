تكنولوجيا: Redmi توفر لون جديد لهواتف Note 7 وNote 7 Pro في السوق الصيني

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت علامة Redmi التجارية التابعة لشركة شاومي عن دفع إختيار جديد في الألوان المتاحة لهواتف Note 7 وNote 7 Pro، حيث ينطلق اللون الجديد بعنوان Mirror Flower Water Moon.
توفر شركة Redmi الآن لهواتف Note 7 وNote 7 Pro لون فضي جديد يعرف من الشركة بعنوان Mirror Flower Water Moon، حيث تقدم هذا الإختيار في السوق الصيني الآن.
وقد أشارت شركة Redmi في إعلان تشويقي مؤخراً إلى خططها لدفع اثنان من الإختيارات الجديدة في الألوان المتاحة لسلسلة Note 7، واليوم يتوفر الإختيار الأول بالفعل في السوق الصيني.
ومن المقرر أن تتوفر هاتف Redmi Note 7 باللون الجديد مع ذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 64 جيجا بايت بسعر 205 دولار، بينما يتوفر هاتف Redmi Note 7 Pro بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت بسعر 230 دولار.
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