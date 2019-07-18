تكنولوجيا: تحديث جديد لوحدة التحكم في الألعاب Switch يأتي بتحسينات في عمر البطارية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة Nintendo لإطلاق نموذج جديد لوحدة التحكم في الألعاب Switch يأتي بتحسينات في عمر البطارية عن الإصدار الحالي.

قدمت شركة Nintendo مؤخراً إصدارها الجديد من وحدة التحكم في الألعاب Switch Lite الذي يأتي ببعض التغييرات في التصميم مع مستوى تسعير أقل عن الإصدار الأصلي، إلا أن Nintendo قامت أيضاً مؤخراً بتحديث الإصدار الأصلي من Switch مع بعض التحسينات الطفيفة.

ويأتي النموذج الجديد من وحدة التحكم في الألعاب Switch بترقية لنظام شريحة المعالجة، حيث تشير التوقعات إلى أن نظام المعالجة المستخدم في النموذج الجديد هو نفس النظام الذي قدم من Nintendo في Switch Lite والذي يعرف برمز Mariko، وهو بديل لشرائح المعالجة Tegra X1 المستخدم في الإصدار الأول، أيضاً من المتوقع أن ترتكز الشرائح الجديدة على دقة تصنيع 16 نانومتر أي أقل من شرائح Tegra X1 التي تميزت بدقة تصنيع 20 ناومتر.

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ومن المقرر أن يدعم تقليص حجم وحدة المعالجة خفض إستهلاك الطاقة في النموذج الجديد من وحدة Switch، كما يدعم أيضاً آداء أفضل في وحدة الألعاب.

أيضاً من بين التغييرات المقدمة من Nintendo في وحدة Switch الجديدة في ذاكرة NAND flash المستخدمة، حيث تؤكد الشركة على أن النموذج الجديد يأتي بآداء أفضل في الذاكرة، مما يدعم في النهاية مضاعفة عمر البطارية في وحدة Switch الجديدة من2.5 ساعة في الإصدار السابق إلى 6.6 ساعة في الإصدار الجديد.

يذكر أن موقع Nintendo أشار إلى خطط الشركة لتوفير النموذج الجديد من وحدة التحكم في الألعاب Switch في منتصف شهر أغسطس، على أن تأتي بنفس مستوى تسعير الإصدار الأصلي 300 دولار تقريباً.

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