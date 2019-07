تقرير جديد يكشف عن موعد وصول كاميرات Time Of Flight لهواتف الآيفون

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت الشركات المصنعة للهواتف الذكية بإستخدام كاميرات Time Of Flight بالفعل في بعض هواتفها الذكية. لم نرى بعد شركة آبل تستخدم هذا النوع من الكاميرات في هواتف iPhone، ولكن قد يتغير ذلك في العام المقبل. ووفقا لتقرير جديد صدر اليوم، فيبدو أن هواتف iPhone القادمة في العام المقبل ستضم كاميرات من نوع Time Of Flight. ويقول التقرير أن شركة آبل تعمل مع مورديها لضمان تزويدها بالقدر المطلوب من مستشعرات Time Of Flight بحلول موعد إطلاق هواتف iPhone الجديدة في العام المقبل.

كانت هناك بعض الشائعات التي زعمت من قبل بأننا سنشهد على الأرجح إستخدام المستشعر Time Of Flight في هواتف iPhone القادمة في النصف الثاني من هذا العام. ومن شأن هذا المستشعر تحسين تجارب الواقع المعزز والواقع الإفتراضي بشكل كبير على iPhone.

يذكر التقرير أن المستشعر لن يكون جاهزًا بحلول موعد إطلاق طرازات 2019 من هواتف iPhone، لذلك إتخذت شركة آبل قرارًا بإستخدام كاميرات Time Of Flight في هواتف iPhone الجديدة القادمة في العام المقبل. ويقال بأن المستشعر Time Of Flight سيظهر لأول مرة مع لوحيات iPad القادمة في العام المقبل قبل أن يصل إلى هواتف iPhone.

هواتف iPhone القادمة في العام المقبل ستكون مميزة لسبب آخر لأنه يٌعتقد عل نطاق واسع أن طرازات 2020 من iPhone ستدعم شبكات الجيل الخامس 5G. وكما تعلمون على الأرجح، فقد قامت بعض الشركات المصنعة لهواتف الأندرويد بإطلاق هواتفها الذكية الأولى المتوافقة مع شبكات 5G في السوق، ولكن يبدو أن شركة آبل تنتظر حتى تصبح شبكات الجيل الخامس ناضجة قليلاً قبل أن تقرر بيع هواتف iPhone المتوافقة مع هذا الجيل الجديد من الشبكات الخلوية.