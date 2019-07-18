شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فى مثل هذا اليوم بالفضاء.. الهند تطلق أول قمر صناعى محلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من بين ذكريات الفضاء، هناك بعض الأحداث المهمة ليست فقط مهمة أبولو أو استكشاف المريخ، ولكن أيضا فى ذكرى هذا اليوم 18 يوليو منذ 30 عاما، أطلقت الهند أول قمر صناعي لها في المدار، والذى جعل الهند الدولة السابعة التي تطلق قمرا صناعيا فى العالم.
ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكى، انطلق القمر الصناعي Rohini RS-1 من مركز Satish Dhawan للفضاء في الساعة 8 صباحًا بالتوقيت المحلي.
وكان قمر صناعي تجريبي صغير يزن حوالي 77 رطلاً فقط، والهدف الأساسى هو اختبار مركبة الإطلاق الفضائية الجديدة SLV-3.
وتتمثل أهمية هذه المهمة لمنظمة أبحاث الفضاء الهندية، ليس فقط فى إطلاق قمرها الصناعي الخاص، ولكن أيضًا لأنها أطلقت بنجاح SLV-3 لأول مرة.
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