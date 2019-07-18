شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد الإعلان عن التحقيق معها.. كم ستدفع أمازون فى حال ثبوت تهمة الاحتكار؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت المفوضية الأوروبية عن بدء تحقيق رسمي مع أمازون، لمعرفة ما إذا كانت الشركة استخدمت بيانات تجار التجزئة المستقلين الذين يبيعون منتجاتهم عبر موقعها التسويقى الشهير، وفى حالة تأكيد انتهاكها لقوانين المنافسة فى الاتحاد الأوروبى، سيتم تغريمها ما يصل إلى 23 مليار دولار.

وقالت المفوضة "مارجريت فيستجر" التى تقود التحقيق لموقع "بيزنس انسايدر" أنها ستركز بدقة كبيرة على الدور المزدوج الذى تلعبه شركة أمازون، إذ يشعر المنظمون بالقلق من احتكار الشركة للخدمات ومنع الأخرين من المنافسة.

وأضافت فيستجر: "نحن بحاجة إلى التأكد من أن المنصات الكبيرة على الانترنت لا تلغى هذه الفوائد من خلال السلوك المعادى للمنافسة فى الاتحاد الأوروبى".

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وردت أمازون قائلة أنها ستتعاون بالكامل مع المفوضية الأوروبية وستواصل العمل الجاد لدعم كافة الشركات ومساعدتها على النمو.

ويذكر أن "مارجريت" قد لمحت منذ عدة أشهر إلى رغبتها فى معرفة كيفية استخدام "امازون" لبيانات المبيعات بطريقة غير عادلة لإضعاف التجار الأصغر على المنصة.