شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تزيل 7 تطبيقات من متجر بلاى ستور لتجسسها على المستخددمين.. احذفها فورا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أزالت شركة جوجل 7 تطبيقات من متجرها بلاى ستور، بسبب تتبع المستخدمين، حيث تم اكتشاف هذه التطبيقات من قِبل شركة Avast لمكافحة الفيروسات التى أبلغت عنها، وقالت الشركة فى منشور بالمدونة أن هذه التطبيقات تستخدم "لتعقب" المستخدمين ومطاردتهم.

وبحسب موقع TOI الهندى، فيمكن للتطبيقات تتبع وإرسال بيانات الموقع، وكذلك الوصول إلى جهات الاتصال وسجلات المكالمات والرسائل النصية للمتسللين، ووفقًا لأفاست، فإن هذه التطبيقات مصممة على الأرجح من قبل المطورين الروس.

وعلى الرغم من إزالة جميع هذه التطبيقات بواسطة جوجل من المتجر، إلا أنه يُنصح بشدة بإلغاء التثبيت فى حالة وجود أى من هذه التطبيقات على هاتفك الذكى الذى يعمل بنظام أندرويد، وقد تم تثبيت هذه التطبيقات أكثر من 130،000 مرة.

إليك القائمة التطبيقات الواجب حذفها من هاتفك:"

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تطبيق Track Employees Check Work Phone Online Spy Free

تطبيق Spy Kids Tracker

تطبيق Phone Cell Tracker

تطبيق Mobile Tracking

تطبيق SMS Tracker

تطبيق Employee Work Spy

تطبيق Spy tracker