إطلاق نسخة Switch جديدة من الجهاز ببطارية أكبر

سيتم إطلاق نسخة Switch جديدة معدلة قليلاً لتستمر ولتعطيك عمر إفتراضي أكبر قليلاً مع البطارية ولكن هذه ليست نسخة Pro وتختلف عن الـ Lite.

يمكننا القول بأن النسخة الجديدة هي نسخة refreshed تم تحديثها ببطارية أفضل وأكبر قليلاً لتعطيك عمر إفتراضي لها أكبر وفترة أداء أكبر، لم يذكر وجود أي إختلافات أخرى بين النسخة الجديدة والنسخة القديمة ولكن بالتأكيد وكأمر منطقي فإن هذه النسخة سيتم إغلاق ثغرة التعديل فيها ولن تسمح للمستخدمين بتهكيرها لتحميل الألعاب المقرصنة إليها مباشرةً من على الإنترنت.

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كما أن نينتدو أعلنت في الإسبوع الماضي عن نسخة Switch Lite الجديدة تماماً من الجهاز والتي ستأتي بسعر مخفض يصل إلى 200 دولار تقريباً، الفرق الأساسي بين النسخة العادية والـ lite هو أن الأخيرة لن تتمكن من فصل المتحكم عن الشاشة فيها كما أنك لن تستطيع توصيلها بالـ Dock لتعمل على الشاشات الكبيرة والخارجية، يعني انها ستكون نسخة محمولة فقط.

كما أن بعض الألعاب لن تدعم نسخة الـ lite لذا ننتظر صدورها بشكل رسمي في الأسواق لنتأكد من الطريقة التي ستتعامل بها نينتدو مع المنصة الجديدة.

هناك إشاعات كثيرة تدور في الفترة الماضية عن وجود نسخة Pro محسنة واكثر قوة من النسخة الإعتيادية الموجودة حالياً ولكن لا يوجد تأكيد رسمي أو توضيح حتى للمواصفات بشكل عام للنسخة الجديدة.