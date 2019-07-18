تكنولوجيا: هاتف GALAXY A10S ينطلق قريباً بترقية في المعالج وبطارية بقدرة 4000 mAh

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة سامسونج لإطلاق إصدار جديد من سلسلة هواتف GALAXY A المتوسطة قريباً، حيث ينطلق الإصدار القادم بعنوان GALAXY A10S والذي يأتي بتحسينات في المعالج مع بطارية بقدرة 4000 mAh.

حققت العملاق الكوري نجاح واضح بسلسلة هواتفها المتوسطة GALAXY A هذا العام، والتي جاءت من الشركة بمواصفات متنوعة مع مستوى تسعير جيد، حيث شهدنا التصميم المميز في أعلى هواتفها المتوسطة Galaxy A80، ونترقب أيضاً إطلاق هاتف Galaxy A90 قريباً.

أيضأً من بين الإصدارات المرتقبة من سلسلة هواتف A ترقية جديدة لإصدارها الحالي GALAXY A10، على أن يأتي الإصدار الجديد بتحسينات في المعالج الذي يضم ثماني من الأنوية بسرعة 2GHz.

ومن المقرر أن تأتي الكاميرة الخلفية المزدوجة في هاتف GALAXY A10S بمستشعر رئيسي بدقة 13 ميجا بيكسل مع مستشعر ثانوي بدقة 2 ميجا بيكسل، كما يضم الهاتف بطارية بقدرة 4000 mAh.

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من جانب أخر تأتي كاميرة السيلفي بمستشعر مميز بدقة 8 ميجا بيكسل، وهي ترقية جديدة عن هاتف GALAXY A10 الذي جاء بمستشعر 5 ميجا بيكسل في كاميرة السيلفي.

كما ينطلق هاتف GALAXY A10S بمستشعر للبصمة في الجهة الخلفية، مع ثلاثة إختيارات في الألوان هم الأسود، الأزرق إلى جانب اللون الأخضر.

يذكر أن هاتف GALAXY A10S قد أعتمد بالفعل مؤخراً في وكالة FCC كما أعتمدت معايير Wi-Fi في Wi-Fi Alliance لذا من المتوقع أن يتم الإعلان الرسمي عن الهاتف خلال الفترة القادمة.

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