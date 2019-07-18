النسخة الصينية من +Galaxy Note 10 ستُسيل لعاب العديد من المستهلكين

فاطمة أيت طالب - دبي - سيتم إزاحة الستار رسميًا عن سلسلة هواتف Galaxy Note 10 Series في مطلع الشهر المقبل، وبفضل التسريبات، فنحن نعرف بالفعل ما يمكن توقعه. وكشف لنا المسرب الصيني الشهير Ice Universe والذي يحظى بسجل حافل عندما يتعلق الأمر بالتسريبات ذات الصلة بشركة سامسونج عن خيارات الذاكرة للسوق الصيني بالإضافة إلى الترقيات المهمة التي ستحصل عليها هواتف Galaxy Note 10 مقارنة مع Galaxy S10.

الهاتف +Galaxy Note 10 سيكون متكاملاً، فهو لن يكون متوفرًا في الصين إلا مع دعم شبكات الجيل الخامس 5G، ومع 12GB من الذاكرة العشوائية، فضلا عن 512GB من الذاكرة الداخلية على الأقل. من المحتمل أن تكون هناك نسخة أخرى من هذا الهاتف تضم 1 تيرابايت من الذاكرة الداخلية، على الرغم من أننا لا نزال غير متأكدين مما إذا كان الهاتف +Galaxy Note 10 سيضم منفذ للذاكرة الخارجية MicroSD أم لا، لأنه من شأن ذلك أن يلعب دورًا كبيرًا في إختيار المستهلكين لشراء نسخة 512GB أو نسخة 1TB من الهاتف +Galaxy Note 10.

أما بخصوص الهاتف Galaxy Note 10، فقد أوضح التقرير الجديد أنه سيدعم شبكات الجيل الرابع 4G كحد أقصى، وسيضم 8GB من الذاكرة العشوائية، و256GB من الذاكرة الداخلية. ومع ذلك، فنحن نتوقع أن نرى طرازات أخرى من هذا الهاتف تضم المزيد من الذاكرة التخزينية، وربما المزيد من الذاكرة العشوائية أيضًا.

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لاحظ أن المنافسة في السوق الصيني شرسة للغاية، لذلك غالبًا ما تحصل الطرازات المحلية من الهواتف الذكية على قدر أكبر من الذاكرة التخزينية والذاكرة العشوائية مقارنة من نظيراتها العالمية. على سبيل المثال، سيبدأ الهاتف +Galaxy Note 10 مع 8GB من الذاكرة العشوائية و256GB من الذاكرة الداخلية كما أنه سيحصل أيضًا على نسخة متوافقة مع شبكات الجيل الرابع 4G خارج الصين. النسخة الأساسية من الهاتف Galaxy Note 10 من ناحية أخرى ستضم 128GB من الذاكرة الداخلية.

Galaxy Note 10 سيكون هو الهاتف الرائد لشركة سامسونج في الربع الثاني من هذا العام. ونتيجة لذلك، فهو سيحصل على نفس الكاميرا المستخدمة في هواتف Galaxy S10 الحالية.

سيتم تعزيز الأداء من خلال إستبدال الذاكرة التخزينية الحالية بأخرى أسرع. في الواقع، سيتم إستبدال الذاكرة التخزينية UFS 2.1 بالذاكرة التخزينية UFS 3.0. وفيما يتعلق بالمعالج، فسوف تستخدم هواتف Galaxy Note 10 الجديدة المعالج Exynos 9825 الأسرع، ولكننا رأينا تقارير تفيد بأن طرازات Snapdragon 855 لن تقوم بالترقية إلى +Snapdragon 855.

سيتم ترقية سرعة الشحن إلى 45W في الهاتف +Galaxy Note 10، في حين سيتم ترقيتها إلى 25W في الهاتف Galaxy Note 10 العادي مع العلم بأن طرازات LTE من هواتف Galaxy S10 الحالية تدعم الشحن السريع بقوة 15W فقط.