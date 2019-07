تسريب صور ومواصفات أربعة هواتف HTC Wildfire، والمزيد من الطرازات تلوح في الآفق

فاطمة أيت طالب - دبي - الهاتف HTC Wildfire ليس حقيقيًا فقط، فهناك العديد من الطرازات منه. قبل بضعة أيام، تم تسريب الهاتف HTC Wildfire E، وهو هاتف ذكي من الفئة المتدنية تم تسميته بهذا الهاتف تيمنًا بالهاتف الصغير الذي تم إطلاقه في العام 2011. أما وقد قلنا ذلك، فقد ظهرت اليوم صور ومواصفات ثلاثة طرازات أخرى تحمل الأسماء HTC Wildfire و HTC Wildfire E Plus و HTC Wildfire E1.

HTC Wildfire

شاشة بحجم 6.2 إنش وبدقة +HD تمتاز بقطع صغير في الجزء الأوسط العلوي

معالج ثماني النوى من فئة MediaTek Helio P23

ذاكرة عشوائية بحجم 3GB

ذاكرة داخلية بحجم 32GB

كاميرا أمامية بدقة 16 ميغابكسل

كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 16 ميغابكسل للكاميرا الرئيسية وبدقة 5 ميغابكسل للكاميرا الثانوية

بطارية بسعة 3500mAh

HTC Wildfire E

شاشة بحجم 5.45 إنش وبدقة +HD

معالج ثماني النوى من فئة Unisoc SC9863

ذاكرة عشوائية بحجم 2GB

ذاكرة داخلية بحجم 32GB

كاميرا أمامية بدقة 5 ميغابكسل

كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 13 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا الثانية

بطارية بسعة 3000mAh

HTC Wildfire E Plus

شاشة بحجم 5.99 إنش وبدقة +HD

معالج رباعي النوى من فئة MediaTek Helio A22

ذاكرة عشوائية بحجم 2GB

ذاكرة داخلية بحجم 32GB

كاميرا أمامية بدقة 5 ميغابكسل

كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 13 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا الثانية

بطارية بسعة 3000mAh

HTC Wildfire E1

شاشة بحجم 6.1 إنش وبدقة +HD تمتاز بقطع صغير في الجزء الأوسط العلوي

معالج رباعي النوى من فئة MediaTek Helio A22

ذاكرة عشوائية بحجم 3GB

ذاكرة داخلية بحجم 32GB

كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابكسل

كاميرا خلفية بدقة 16 ميغابكسل

بطارية بسعة 3000mAh

تجدر الإشارة إلى أن جميع هذه الهواتف الذكية الأربعة تضم منفذين للشريحة SIM وتدعم شبكات الجيل الرابع LTE. وعلاوة على ذلك، فهي تضم منفذ السماعات 3.5mm، ومستشعر بصمات الأصابع. وللآسف، ليست هناك في الوقت الراهن أي معلومات حول موعد الإطلاق والأسعار الرسمية لهذه الهواتف الذكية الأربعة، ولكن نحن نتوقع أن نحصل على هذه المعلومات في المستقبل القريب.

قبل الختام، نود أن نشير إلى أنه تم رصد شركة HTC أيضًا تسجل العديد من العلامات التجارية الأخرى لدى اللجنة الإقتصادية الأوروبية الآسيوية، وتشمل هذه العلامات التجارية Wildfire E2 و Wildfire E2 Plus و Wildfire E3 و Wildfire E3 Plus و Wildfire R و Wildfire R Plus.