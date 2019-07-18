Galaxy A10s سيضم كاميرتين في الخلف، ومعالج أفضل، وبطارية بسعة 4000mAh

فاطمة أيت طالب - دبي - في حين أن أرقام هواتف Galaxy A Series من سامسونج تتضخم بسرعة، فيبدو أن الشركة الكورية الجنوبية تخطط لترقية الهواتف الحالية من خلال إستخدام اللاحقة S في نهاية الإسم. ووفقا للتقارير الجديدة، فيبدو أن الهاتف Galaxy A10s سيحصل على عدة ترقيات مقارنة مع الهاتف Galaxy A10، بما في ذلك كاميرتين في الخلف بدقة 13 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا الثانية، ومعالج ثماني النوى بتردد 2GHz، فضلا عن بطارية أكبر بسعة 4000mAh.

وعلاوة على ذلك، فقد سمعنا كذلك الآن أن الهاتف Galaxy A10s الجديد سيحصل على كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابكسل علمًا أن Galaxy A10 الحالي وصل مع كاميرا أمامية بدقة 5 ميغابكسل. وسيأتي الهاتف Galaxy A10s الجديد أيضًا مع مستشعر بصمات الأصابع في الخلف، وسيكون متاحًا باللون الأسود والأزرق والأخضر.

وقبل الختام، نود أن نشير إلى أننا رأينا بالفعل الهاتف Galaxy A10s يحصل على مصادقة هيئة الإتصالات الفيدراية FCC وعلى شهادة الواي فاي من هيئة WiFi Alliance مما يلمح إلى إقتراب موعد إطلاق الهاتف بسرعة.